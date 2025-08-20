Suriye'den Tarım Ürünleri ve Tavuk Eti İthalatına Sınırlama

Ticaret Bakanlığınca, Suriye tarafından belirli tarım ürünleri ve tavuk eti için uygulanan ithalat sınırlamasının tüm ülkeler için geçerli ve alınan kararın dönemsel geçici bir uygulama olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye Kara ve Deniz Liman İdareleri Başkanlığının 27 Temmuz'da aldığı kararla sadece ağustos ayı boyunca belirli tarım ürünleri (domates, salatalık, patates, kabak, patlıcan, biber, elma, üzüm, şeftali, kiraz, armut, karpuz, kavun, incir, kuru incir, sarımsak, yumurta) ile tavuk eti ithalatına sınırlama getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, kararın geçici bir uygulama olduğuna işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu geçici uygulama menşe fark etmeksizin tüm ülkelere uygulanmaktadır. Karar dönemsel olarak alınan geçici bir uygulama niteliğindedir. Diğer taraftan, ülkemizin Suriye'ye ihracatı 8 Aralık 2024-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,31 artış göstermiştir. Ülkemiz Suriye'nin en büyük ticaret ortağı pozisyonuna sahip bulunmaktadır."

Suriye ile ikili ticaretin sürdürülebilir bir şekilde arttırılması doğrultusunda, Bakanlığın çalışmalarının ve faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği belirtilen açıklamada, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar ve beraberindeki heyetin 5-6 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ettiği anımsatıldı.

"Türkiye pavilyonunun açılması planlandı"

Açıklamada, ziyaret kapsamında ikili ve heyetlerarası temasların gerçekleştirildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'ni (JETCO) kuran mutabakat zaptı ile Türkiye Suriye İş Konseyi'nin kuruluşuna ilişkin mutabakat zaptı dahil 18 mutabakat zaptı imza altına alınmıştır. Diğer taraftan, 27 Ağustos'ta başlayıp eylüle kadar devam edecek Şam Uluslararası Ticaret Fuarı'na Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile birlikte 100'e yakın Türk firmalarının katılmaları ve net 1000 metrekarelik Türkiye pavilyonunu açmaları planlanmıştır. Bu vesileyle, Türkiye İhracatçıları Meclisi tarafından da üst düzey bir Ticaret Heyeti organize edilecek olup yine sektörünün öncü firmalarımız tarafından Şam Uluslararası Fuarı'na güçlü bir katılım gerçekleştirilecektir."