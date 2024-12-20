Üye Girişi
Haberler
ABD, Türkiye'ye Gazprom yaptırımında muafiyet tanıdı
Türkiye doğal gazda istediğini aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
Erdoğan'ın ziyareti için hava ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak
Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
2 genç kızı katleden Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle
Esad'ın Rusya'ya kaçışında çarpıcı detay: Yanında iki kişi vardı
Kaçarken yanında olan iki kişinin kimliği açıklandı

Suriye'de Benzin Sıkıntısı: Seyyar Satıcılardan Yakıt Alınıyor

Suriye'de Benzin Sıkıntısı: Seyyar Satıcılardan Yakıt Alınıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de akaryakıt istasyonlarında yaşanan benzin sıkıntısı nedeniyle seyyar satıcılar, yol kenarlarında hem benzin hem de sebze ve meyve satışı yapmaya başladı. Resmi petrol istasyonlarında yakıt bulunamaması, vatandaşları alternatif arayışlarına yöneltiyor.

Suriye'de akaryakıt istasyonlarındaki benzin sıkıntısı nedeniyle yol kenarlarında seyyar satıcılar, sebze ve meyvenin yanı sıra benzin de satıyor.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte geçici hükumet ülke vatandaşlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalara başladı. Ancak akaryakıt dağıtım sektöründeki sorunlar nedeniyle petrol istasyonlarında yakıt bulunamıyor.

Benzin seyyara düştü

Hal böyle olunca da sık sık benzin sıkıntısının yaşanması nedeniyle birçok kişi yol kenarlarında benzin satıyor. 1 litre benzinin güncel satış fiyatının 15 bin Suriye lirası olduğu ülkede, yol kenarındaki seyyar satıcılarda ise 1 litre benzin, 17 bin ile 20 bin Suriye lirası arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bazı satıcılar ise yol kenarında aynı tezgahta hem benzin hem de sebze ve meyve satıyor.

Seyyar satıcıdan benzin almaya gelen Hassan Muhammed isimli taksici yaptığı açıklamada, "Petrol istasyonlarında maalesef yakıt yok, biz de buralardan benzin alıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Esad bizi mahvetti ve gitti" dedi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

İşte Netanyahu'nun hedefindeki yeni ülke
img

Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi
img

Önce önünü kesti sonra otobüse binip şoföre bıçak çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Ersoy'un eşi 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişine tepki gösterdi
Türkiye'nin konuştuğu mesaj Bakanın eşini de küplere bindirdi
Dursun Özbek'in söylediği türküye yorum yağdı
Söylediği türküye yorum yağdı
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
Aylar sonra kaleye geçtiği maçta kabusu yaşadı
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi
Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi

Son Dakika Haberleri

Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli? Doğal gaz indirimi olacak mı? (GAZPROM) SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA! Süper Loto nasıl sorgulanır? 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI | Asgari ücret dördüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman? Turgut Toydemir vuruldu mu? Mimar Turgut Toydemir'i kim vurdu, sağlık durumu ne? MEMUR ZAM HABERLERİ! Ocak memur maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? CANLI ALTIN KURU 20 ARALIK | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç yaşında, nereli? Motorine zam gelecek mi? 20-21 Aralık güncel motorin fiyatı ne kadar olacak? BİM AKTÜEL 20 ARALIK KATALOĞU! 20 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! Yeni yılda emekli maaşları ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zammı nasıl hesaplanır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.