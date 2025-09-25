Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk İzmir'de Ele Alındı

Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneğinin (TKSD) İzmir'de düzenlediği "Yeşil Sohbetler ve İçecekler" etkinliğinde, sürdürülebilir kalkınma uygulama ve yaklaşımları ele alındı.

TKSD Yönetim Kurulu Başkanı Nuran Aksu, bir otelde düzenlenen etkinliğin açılışında, son 30 yıldır dünyada görülen en önemli konularından birinin şirket stratejilerine sürdürülebilirliğin ve sorumluluğun entegre edilmesi olduğunu söyledi.

Bu alanda çok ciddi açığın olduğunu belirten Aksu, "Dünya ekonomik, sosyolojik ve psikolojik sıkıntılarından geçiyor. Bunlar olurken CEO (üst yönetici) ve özellikle icracıların üstündeki kısa vadede karlılık baskısı ciddi oranda artış gösteriyor. Kısa vadede karlılık, zarar etmeme veya büyüme hedefleri konurken sürdürülebilirlik ve sorumluluk çalışmalarının entegre sürecinde kaçış var." dedi.

Aksu, üst yöneticilerin sürdürebilirlik ve sorumluluk konularının maliyetinden kaçmaya çalıştığına işaret ederek "Dolayısıyla bizim artık bugün tüm şirketlerin tepe yönetimine ve direktör seviyesine ana performans göstergelerine artık bu konuları yazdırma ve denetleme sürecine geçmemiz gerekiyor. Böylelikle iklim eğilimi veya emisyon konusu hayata geçebilsin." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından uzmanlar tarafından sürdürülebilirlikte yerel ve küresel yaklaşımlar, iklim kanunu ve emisyon ticaret sistemi anlatıldı.

Etkinliğe, şirket ve kuruluşların yöneticileri, ilgili alanlarındaki uzmanları ve çalışanları katıldı.