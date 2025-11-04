Sürdürülebilirlik ve Aile İşletmeleri Çalıştayı 11 Kasım'da Gerçekleşecek

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) öncülüğünde, 11 Kasım'da "Geçmişten Günümüze Sürdürülebilirlik ve Aile İşletmeleri Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre söz konusu çalıştay, Akademi, İstanbul Sabahattin Zaim ve Kyoto Sangyo üniversiteleri işbirliğiyle düzenlenecek.

İstanbul'da, 11 Kasım'da Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek uluslararası çalıştay akademisyenleri, uzmanları, sektör temsilcilerini ve politika yapıcılarını bir araya getirecek. Çalıştayda, aile işletmelerinin sürdürülebilirliği teşvik etmedeki değişen rolü, çok disiplinli bakış açısıyla ele alınacak. Çevrim içi katılımcıların da yer alacağı programda Japonya, Avrupa, ABD, Endonezya, Malezya ve Türkiye'den örnekler paylaşılacak.

"Aile işletmeleri küresel ekonomilerde önemli rol üstleniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, aile işletmelerinin dünyanın en eski ve dirençli sosyoekonomik kurumları arasında yer aldığını, yerel, ulusal ve küresel ekonomilerde önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Şeker, aile işletmelerinin benzersiz kültürel değerleri, yönetişim modelleri ve uzun vadeli bakış açılarıyla öne çıktığına işaret ederek, "Uzun süreli bir gelenekle değerleri aktaran aile işletmelerinin, sosyal sorunlar yanında çevresel konulara da ilgi göstermesi gerekir. Aile işletmeleri, bu noktada toplumsal açıdan sorumluluk alması gereken kurumlardır. Zaman zaman bu işletmelerin değişime ve dönüşüme ayak uydurmakta zorlandığı görülmektedir, bu kapsamda çalıştayın önemli çıktıları ortaya çıkaracağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Programın ekonomi, işletme, çevre çalışmaları, finans, sosyoloji ve tarih gibi farklı disiplinlerden bakış açılarını bir araya getireceğini vurgulayan Şeker, bu işletmelerin bugüne kadar çevresel sorumluluk, kuşaklar arası geçiş, yenilikçilik ve kurumsal etik gibi konularda nasıl yol aldıklarının değerlendirileceğini bildirdi.

Şeker, programda sunulan ve seçilen bildirilerin alanında önemli bir tematik esere dönüştürüleceği kaydetti.