Haberler

Sürdürülebilirlik ve Aile İşletmeleri Çalıştayı 11 Kasım'da Gerçekleşecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) öncülüğünde, 11 Kasım'da İstanbul'da 'Geçmişten Günümüze Sürdürülebilirlik ve Aile İşletmeleri Çalıştayı' gerçekleştirilecek. Çalıştayda, aile işletmelerinin sürdürülebilirlikteki rolü ve çeşitli disiplinlerden bakış açıları ele alınacak.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) öncülüğünde, 11 Kasım'da "Geçmişten Günümüze Sürdürülebilirlik ve Aile İşletmeleri Çalıştayı" gerçekleştirilecek.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre söz konusu çalıştay, Akademi, İstanbul Sabahattin Zaim ve Kyoto Sangyo üniversiteleri işbirliğiyle düzenlenecek.

İstanbul'da, 11 Kasım'da Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek uluslararası çalıştay akademisyenleri, uzmanları, sektör temsilcilerini ve politika yapıcılarını bir araya getirecek. Çalıştayda, aile işletmelerinin sürdürülebilirliği teşvik etmedeki değişen rolü, çok disiplinli bakış açısıyla ele alınacak. Çevrim içi katılımcıların da yer alacağı programda Japonya, Avrupa, ABD, Endonezya, Malezya ve Türkiye'den örnekler paylaşılacak.

"Aile işletmeleri küresel ekonomilerde önemli rol üstleniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, aile işletmelerinin dünyanın en eski ve dirençli sosyoekonomik kurumları arasında yer aldığını, yerel, ulusal ve küresel ekonomilerde önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Şeker, aile işletmelerinin benzersiz kültürel değerleri, yönetişim modelleri ve uzun vadeli bakış açılarıyla öne çıktığına işaret ederek, "Uzun süreli bir gelenekle değerleri aktaran aile işletmelerinin, sosyal sorunlar yanında çevresel konulara da ilgi göstermesi gerekir. Aile işletmeleri, bu noktada toplumsal açıdan sorumluluk alması gereken kurumlardır. Zaman zaman bu işletmelerin değişime ve dönüşüme ayak uydurmakta zorlandığı görülmektedir, bu kapsamda çalıştayın önemli çıktıları ortaya çıkaracağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Programın ekonomi, işletme, çevre çalışmaları, finans, sosyoloji ve tarih gibi farklı disiplinlerden bakış açılarını bir araya getireceğini vurgulayan Şeker, bu işletmelerin bugüne kadar çevresel sorumluluk, kuşaklar arası geçiş, yenilikçilik ve kurumsal etik gibi konularda nasıl yol aldıklarının değerlendirileceğini bildirdi.

Şeker, programda sunulan ve seçilen bildirilerin alanında önemli bir tematik esere dönüştürüleceği kaydetti.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.