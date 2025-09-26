Haberler

Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği'nde Muafiyet Süresi Uzatıldı

Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği kapsamında yetkili olmayan denetçilerin yer almasına izin veren düzenlemenin süresi 1 yıl uzatıldı. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği kapsamında "denetim ekiplerinde yetkili olmayan denetçilere de yer verilebilmesine" imkan tanıyan düzenlemenin süresi 1 yıl uzatıldı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun "Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği'ndeki Denetim Ekiplerine İlişkin Muafiyet Tarihinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kurul, Resmi Gazete'nin 17 Ocak 2025 tarihli sayısında yayımlanan yönetmelikteki sürdürülebilirlik denetimi, sürdürülebilirlik alanında faaliyette bulunacak bağımsız denetim kuruluşlarının ve bağımsız denetçilerin yetkilendirilmeleri, sicil kayıtlarının tutulması, yükümleri, sorumlulukları, bunların kurum tarafından incelenmesi, denetlenmesi ve bunlar hakkında uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları değerlendirdi.

Değerlendirme sonucu yönetmeliğin denetim ekiplerine ilişkin geçici maddesinde muafiyet süresi düzenlemesi yapıldı.

Bu kapsamda 1 Ocak 2027'den önce biten hesap dönemlerine ilişkin sürdürülebilirlik denetimlerinde asıl denetim ekibinde sorumlu denetçi ile en az bir denetçinin sürdürülebilirlik alanında yetkili olması şartıyla yetkili olmayan denetçilere de yer verilebilmesine imkan sağlandı.

Daha önce buna ilişkin tanınan muafiyetin süresi 1 Ocak 2026 olarak belirlenmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
