Sürdürülebilirlik Denetçisi Olmak İçin Eğitim Şartı Süresi 1 Yıl Uzatıldı

Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği kapsamında "sürdürülebilirlik denetçisi olmak için uygulamalı mesleki eğitim şartı aranmamasına" imkan tanıyan düzenlemenin süresi 1 yıl uzatıldı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun, "Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği'ndeki Uygulamalı Mesleki Eğitim Şartına İlişkin Muafiyet Tarihinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurul, Resmi Gazete'nin 17 Ocak'ta yayımlanan yönetmelikteki sürdürülebilirlik denetimi, sürdürülebilirlik alanında faaliyette bulunacak bağımsız denetim kuruluşlarının ve bağımsız denetçilerin yetkilendirilmeleri, sicil kayıtlarının tutulması, yükümleri, sorumlulukları, bunların kurum tarafından incelenmesi, denetlenmesi ve bunlar hakkında uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları değerlendirdi.

Değerlendirme sonucu, yönetmeliğin uygulamalı mesleki eğitim şartına ilişkin geçici maddesinde, muafiyet süresi düzenlemesi yapıldı. Bu kapsamda, sürdürülebilirlik denetçisi olmak için aranan diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, 31 Aralık 2026'ya kadar yapılacak yetkilendirilmelerde, uygulamalı mesleki eğitim şartı aranmayacak.

Daha önce buna ilişkin tanınan muafiyetin süresi, 31 Aralık 2025 olarak belirlenmişti.