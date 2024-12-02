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Sürdürülebilir Turizm Projesi'nin 1. Fazı Tamamlandı

Sürdürülebilir Turizm Projesi'nin 1. Fazı Tamamlandı
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İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü ve DOKA tarafından desteklenen 'Turizm Sektörü Çalışanları ve Paydaşlarının Sürdürülebilir Turizm ve Dijital Pazarlama Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi'nin 1. fazı başarıyla tamamlandı. Eğitimler, sektördeki yenilikçi yaklaşımlara katkı sağlamak amacıyla düzenlendi.

İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen ' Turizm Sektörü Çalışanları ve Paydaşlarının Sürdürülebilir Turizm ve Dijital Pazarlama Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi'nin 1. fazı tamamlandı. Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve danışmanlık süreçleri, Ticaret Bakanlığı'nın Eğitim Danışmanlığını da yapan Sedat Ateş tarafından yürütüldü.

Proje kapsamında, turizm sektörü çalışanları ve paydaşlarına yönelik 5 gün süren kapsamlı eğitimlerin yanı sıra tam gün danışmanlık verildi. Eğitim ve danışmanlık programı kapsamında, Sürdürülebilir Turizm İçin Sosyal Medyada İçerik Üretimi, Dijital Pazarlama, Dijital Pazarlama, Yapay Zeka Atölyesi, Uygulamalar ve Stratejiler gibi konular ele alındı. Bu proje ile katılımcılar, edindikleri bilgilerle sektördeki yenilikçi yaklaşımlara katkıda bulunma fırsatı elde ettiler.

Projenin eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin 2. fazı, 16-20 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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