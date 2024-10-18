Üye Girişi
Haberler

Sürdürülebilir Tarım ve Su Kaynakları Yönetimi Zirvesi'nde Su Verimliliği Tartışıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin su kaynaklarının geleceği ve iklim değişikliğine karşı suyun verimli kullanımı konuları, düzenlenen panelde ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, suyun etkin kullanımı için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin su kaynaklarının geleceği ve iklim değişikliğine karşı suyun verimli kullanımı konuları, "Sürdürülebilir Tarım ve Su Kaynakları Yönetimi Zirvesi" kapsamında düzenlenen panelde tartışıldı.

Dünya gazetesi tarafından Tarım Ve Orman Bakanlığı'nda organize edilen zirvede, "İklim Değişikliğine Karşı Suyun Verimli Kullanımı, Su Kıtlığı ve Türkiye'nin Su Kaynaklarının Geleceği" konulu panel düzenlendi.

Anadolu Ajansı tarım muhabiri Mustafa Çalkaya'nın moderatörlüğünü yaptığı panelde konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, suyun verimli ve etkin kullanımı için Bakanlık olarak çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "81 ilde il su kurulları toplantılarımızı tamamladık. Suyu nasıl kullanacağımızı konuştuk. Şunu gördük ki en önemli sorun tarımda suyun düzensiz kullanılması ve su kirliliği." ifadesini kullandı.

Her sektöre suyun daha verimli kullanımı için bilgilendirmeler yaptıklarını dile getiren Sever, 152 doküman hazırladıklarını ve tanıtımlarını yaptıklarını ifade etti.

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas da Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır bölgelerinde mısır ve buğday ağırlıklı üretim yapan bir çiftçi kitlesi olduğunu belirterek, "Bölgede 100 binin üzerinde çiftçimiz var ve bunların yaklaşık 30 bini elektrik enerjisiyle sulama yapıyor. Burada da maalesef vahşi sulama gibi olumsuz özellikler mevcut. Bu durumun önüne geçmek için çeşitli projeler yürütüyoruz, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Sulama modelinin maliyetleri de artırdığının altını çizen Arvas, çiftçilerin teknolojiyi kullanarak sulama yaptıklarında yüzde 40-60 karlı olacaklarını söyledi.

Zirve kapsamında ayrıca "Tarımsal Üretim Planlaması, İklim Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik" ve "Sürdürülebilir Tarım İçin Devlet Teşvikleri Politika Yönetimi" konulu paneller yapıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçilik Ekonomi Türkiye Enerji Yaşam Tarım

12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin liderinin ilk ifadesi

Bebek katili çetenin lideri öğrenciyken de masum değilmiş

 Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

Bakanlık, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

 'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var

'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var
Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle! BUSKİ Bursa su kesintisi! 19-20 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 19-20 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? TUS kontenjanları açıklandı mı 2024? TUS tercih kılavuzu ÖSYM yayınlandı mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Ekim Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 19-20 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 21. bölüm TRT 1 HD izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Ekim Buca, Karabağlar, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.