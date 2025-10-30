Sürdürülebilir Mutfak Anlayışı Gelecek Kuşaklar İçin Zorunluluk

Biruni Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Duran, sürdürülebilir mutfak anlayışının gelecek kuşakların yaşamını koruyacak bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Duran, gıda üretiminden atık yönetimine kadar uzanan her adımda doğayı korumanın ve kaynakları verimli kullanmanın, sürdürülebilir bir yaşamın temelini oluşturduğuna değindi.

Sürdürülebilirlik kavramının, ilk kez 1987 yılında yayımlanan Brundtland Raporu'nda "Mevcut neslin gereksinimlerini karşılarken gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğine zarar vermemek." şeklinde tanımlandığını aktaran Duran, bu anlayışın mutfak kültüründe karşılık bulduğunu vurguladı.

Gülsün Duran, sürdürülebilir mutfağın çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan önemli faydalar sağladığına değinerek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir mutfak anlayışı, yalnızca bir trend değil, gelecek kuşakların yaşamını koruyacak bir zorunluluk haline geldi. Yerel ve mevsimsel ürünlerin tercih edilmesi, gıda israfının azaltılması, adil ticaret ürünlerinin desteklenmesi, enerji ve su tasarrufu gibi uygulamalar, hem toplumsal farkındalığı artırır hem de yerel toplulukların güçlenmesine katkı sağlar. Bu yaklaşımlar, markalaşma ve kimlik oluşturma süreçlerinin desteklenmesi ile tarım ve gıda üretiminde doğal yöntemlerin korunmasına yardımcı oluyor."

"Teknoloji israfi azaltıyor"

Son yıllarda teknolojinin mutfaklara yön verdiğini ve akıllı mutfak araçlarının, sürdürülebilirliği desteklediğini vurgulayan Duran, "Akıllı buzdolapları, enerji tasarruflu cihazlar, akıllı telefon uygulamalarıyla entegre sistemler sayesinde alışveriş planlaması kolaylaşıyor, israf azalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, hayata geçirilen bazı uygulamaların restoran ve hanelerde tüketilmeyen gıdaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak sosyal dayanışmayı da güçlendirdiğini aktardı.

Sürdürülebilir mutfak uygulamalarının hem çevre hem insan sağlığı için vazgeçilmez hale geldiğini belirten Duran, "Organik ve doğal ürünlerin tüketimi, dengeli beslenmeyi desteklerken doğanın korunmasına da katkı sağlar. Sürdürülebilir mutfak, bilinçli bir yaşam tarzının en somut adımı. Geleceği korumanın yolu, mutfaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.