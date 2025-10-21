Sürdürülebilir Kozmetik ve Temizlik Ürünleri İçin AB Düzenlemeleri Ele Alındı

Sürdürülebilir kozmetik ve temizlik ürünlerine yönelik Avrupa Birliği (AB) düzenlemeleri, "Sürdürülebilir İnovasyon ve Yeşil Mevzuat Konferansı"nda masaya yatırıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi, Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayiciler Derneği (KTSD) işbirliğiyle organize edilen konferans TOBB'da gerçekleştirildi.

Etkinlikte, kozmetik ve temizlik sektörlerini etkileyen AB düzenlemeleri ile sürdürülebilirlik ve iklim başlıklarındaki adımların sektöre etkisi ele alındı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, burada yaptığı konuşmada, etkinlikte, Avrupa'daki düzenleyici gelişmelerden, çevre dostu ürünlere yönelik önemli başlıklara kadar geniş yelpazede değerli bilgilerin ele alındığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı Karabörklü de sürdürülebilir inovasyonun doğrudan ürün güvenliğiyle alakalı olduğunu söyledi.

AB mevzuatının dinamik yapıya sahip olduğuna dikkati çeken Karabörklü, değişen üretim teknolojileri, iklim hedefleri ve dijital dönüşüm süreçleri çerçevesinde mevzuatın sürekli yenilendiğini anlattı.

Karabörklü, AB mevzuatına paralel hareket etmenin yalnızca yükümlülük değil, aynı zamanda ihracatın sürdürülebilirliği ve ülkenin rekabet gücünün korunması açısından stratejik zorunluluk olduğunu belirterek, bu amaçla 2021'de Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu'nu oluşturduklarını ve AB düzenlemelerini yakından takip ettiklerini aktardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan da konferansı sadece bilgi aktarımı değil, ortak sorumlulukları hatırlama ve işbirliğini derinleştirme fırsatı olarak gördüklerini söyledi.

Kozmetik ve temizlik ürünlerinin doğrudan tüketiciye ulaştığına işaret eden Turan, güvenli üretimin, şeffaf bilgilendirmenin ve çevre dostu uygulamaların, bu alanlarda kritik öncelikleri olduğunu anlattı.

Kozmetik ürünlerinde reklamcılık

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber de mevzuat ihlallerine karşı yaptıkları denetimleri ve Reklam Kurulunun çalışmalarını anlattı.

Reklamlarda doğruluk ve dürüstlük gibi temel ilkelere uyulması gerektiğine işaret eden Dilber, reklamların kozmetik mevzuatına da uyumlu olması gerektiğini söyledi.

Dilber, kozmetik reklamlarında birtakım kısıtların olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir kozmetik ürününün, birtakım hastalıkları iyi etmesi gibi ifade ve beyanda bulunulmaması gerekir. Böyle bir ifade olmasa da bir etkisinden bahsediliyorsa bunun ispat ediliyor olması gerekir. Söylediği ifadenin yasak olmadığı bir durumda bunun da ispat ediliyor olması gerekir. Diğer taraftan bütün reklamlarda geçerli olan hepimizin uyması gereken temel kural, doğruluk ve dürüstlüktür. Burada eğer söylediğiniz doğruysa ve bunu belgelerle ispat edebiliyorsanız kozmetik ve temizlik ürünlerinin reklamlarında hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Reklamda etki etmeyeceği bir şey söylenmesi durumunda buna müdahale ediyoruz ve gerekli idari yaptırımları uyguluyoruz."