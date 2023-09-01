Sürdürülebilir Gıda Zirvesi 17-18 Ekim'de düzenlenecek

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ile Sürdürülebilirlik Akademisi'nin düzenlediği ve gıda sektörünün tüm paydaşlarının bir araya geldiği Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'nin 9'uncusu 17-18 Ekim'de gerçekleştirilecek. Zirvede gıdanın geleceği masaya yatırılacak ve iklim değişikliğinden gıda ekonomisine kadar önemli konular ele alınacak.

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ve Sürdürülebilirlik Akademisi'nin düzenlediği ve gıda sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdikleri Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'nin 9.'su, bu sene 17-18 Ekim arasında İstanbul'da yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü FAO'nun destekleriyle düzenlenecek zirvede, devlet ileri gelenleri, sektör liderleri, markaların temsilcileri, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin bulunduğu dünyadan ve Türkiye'den alanın bilinen isimleri bir araya gelecek. Zirve bu yıl "Su Hayattır, Su Gıdadır - Kimse Geride Kalmasın" temasıyla düzenlenecek.

TÜGİS ve Sürdürülebilirlik Akademisi'nin birlikte düzenlediği Sürdürülebilir Gıda Zirvesi, 9. yılında sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek gıdanın geleceğini ele almaya devam ediyor. Bu yıl "Su Hayattır, Su Gıdadır - Kimse Geride Kalmasın" temasında gerçekleşecek zirve, 17-18 Ekim 2023 tarihlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO'nun desteğiyle düzenlenecek. Gıda sektörünün tüm paydaşları, zirvede bir kez daha iklim değişikliğinden gıda ekonomisine gündemin önemli konularında fikir alışverişinde bulunacak.

Gıda sanayii ve tedarikçilerinin temsilcileri, start-up'lar ve HORECA profesyonelleri dahil olmak üzere tüm gıda dönüşüm liderleri, geleceğin gıdalarını pozitif yönde değiştirebilme hedefiyle zirvede bir araya gelecek. Ayrıca zirvede iş dünyasının yanında kamu, bilim ve sivil toplum alanlarından ulusal ve uluslararası uzmanlar da yerlerini alacak. Sektörün önde gelen firmalarının sponsorluğuyla güçlenen zirve bu sene ilk gün fiziki olarak, ikinci gün ise online olarak düzenlenecek. Dileyen katılımcılar bilet alarak fiziki etkinliğe katılırken, etkinlik her iki gün online olarak da takip edilebilecek.

GIDA ALANININ TÜM PAYDAŞLARINI BİR ARAYA GETİRİYORUZ

Etkinliğin ev sahiplerinden Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, dokuzuncusu gerçekleşecek olan zirveyle ilgili olarak; "Gıda insan hayatının devamını sağlayan en temel ihtiyaç. Pandemi, doğal afet ve kriz dönemlerinde üretiminden tedarikine gıdanın sürdürülebilirliğinin önemini bir kez daha görüyoruz. Bu noktada bütünsel bir bakış açısıyla tüm paydaşların bir araya gelmesi gerektiğini her zaman vurguluyoruz. TÜGİS olarak öncülük ettiğimiz gıda sektörünün paydaşlarının bir araya geldiği Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'ni, 9. kez düzenlemenin gururunu yaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

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