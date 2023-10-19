Sürdürülebilir Finans Kapasitesi İttifakı Pekin'de Duyuruldu

Pekin'de düzenlenecek olan Kuşak ve Yol Forumu sırasında, gelişmekte olan pazar ve ekonomiler için sürdürülebilir finans kapasitesi oluşturma konusunda küresel bir girişim olan Sustainable Investment (CASI) Kapasite Geliştirme İttifakı duyuruldu. İttifak, ASEAN, Orta Asya, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika bölgelerinde sürdürülebilir finans geliştirme konusunda ülkeleri desteklemeyi hedefliyor.

Sustainable Investment (CASI) Kapasite Geliştirme İttifakı Pekin'de duyuruldu.

Beijing-based Institute of Finance and Sustainability (IFS), Pekin'de düzenlenecek olan Kuşak ve Yol Forumu sırasında gelişmekte olan pazar ve ekonomiler için sürdürülebilir finans kapasitesi oluşturma konusunda küresel bir girişimi duyurdu. Sustainable Investment (CASI) Kapasite Geliştirme İttifakı, ASEAN, Orta Asya, Afrika, Orta Doğu ve Latin Amerika bölgelerinde sürdürülebilir finans geliştirme konusunda ülkeleri desteklemek için öğrenme programları sağlamayı amaçlıyor.

G20 Sustainable Finance Working Group (SFWG) eski eş başkanı Ma Jun, "CASI, son beş yılda 70 ülkeden 4 bin 500'den fazla katılımcıyı kapsayan 30'dan fazla küresel kapasite geliştirme etkinliğini organize eden ve destekleyen, IFS-hosted Global Green Finance Leadership Program GFLP'in 2,0 versiyonudur" dedi. - İSTANBUL