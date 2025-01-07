Sürdürülebilir Enerji Fikir Maratonu'nda Yenilikçi Projeler Ödüllendirildi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Techcareer.net iş birliğinde düzenlenen Sürdürülebilir Enerji Fikir Maratonu, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında yaratıcı fikirler geliştiren üniversite öğrencilerini ödüllendirdi.

Kariyer.net'ten yapılan açıklamaya göre, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde gerçekleştirilen üç günlük etkinlikte, Güney Marmara Bölgesi'nden ön elemeyi geçen 13 takım yarıştı. Katılımcılar, Techcareer.net'in sağladığı mentörluk ve eğitimlerle projelerini geliştirdi.

Maratonun ilk iki gününde Techcareer.net, katılımcılara mentör görüşmeleri ve eğitimlerle destek sağlayarak fikirlerin olgunlaşmasına katkı sundu.

Etkinliğin son gününde ise takımların projelerini jüri heyetine sunmasının ardından en iyi 3 proje, EnerjiSA sponsorluğunda ödüllendirildi.

Jüri tarafından birinci seçilen proje, Ecorise takımının "VentoFlow" çalışması oldu. Rüzgar türbini kontrol sistemini optimize eden yapay zeka modeli ile enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan bu yenilikçi fikir, etkinliğin öne çıkan çalışması olarak dikkati çekti.

Yapay zeka destekli "Rüzgar+" bakım ve tahmin sistemiyle öne çıkan Harmonia takımı ikinci oldu. Üçüncü sırada ise liman aydınlatmalarını piezoelektrik, triboelektrik ve solar panellerle sağlama fikri geliştiren 3B-SE takımı yer aldı.