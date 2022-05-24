Sur Yapı'dan Konut Finansman Paketi'ne yüzde 20 indirim desteği - Haberler

Sur Yapı, ilk konutunu alacak tüketiciler için sıfır dairelerde başlatılan yüzde 0,99 faizli finansman paketi kapsamında yüzde 20 indirim desteği sunacak.

Sur Yapı'nın açıklamasına göre, İlk Evim Konut Finansman Paketi desteğinin ardından harekete geçen şirket, İstanbul ve Antalya'daki konut projelerinde "Tam Evi Tam Zamanı" kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında, ilk evini alacak tüketicilere sıfır dairelerde sunulan yüzde 0,99 faiz oranlı ve 120 ay vadeli kredilerin yanı sıra yüzde 20 indirim fırsatı sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Şimdi Tam Evi Tam Zamanı" kampanyasıyla Sur Yapı'dan ev almak isteyenlere yüzde 20 indirim fırsatı sunduklarını bildirdi.

Elmas, "Yeni konut finansman paketleri sayesinde konut ihtiyacını ve yatırımını erteleyen pek çok kişi ev sahibi olabilecek. Biz de hükümetimizin bu yerinde hamlesine yüzde 20 indirim sağlayarak destek veriyoruz. Erişim problemi çeken ve enflasyona karşı konutu yatırım aracı olarak gören herkese 'Tam Evi Tam Zamanı' kampanyamızla destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Değeri 2 milyon liranın üzerindeki konutlar için ekstra paket

Altan Elmas, değeri 2 milyon lirayı geçen konutlar için Sur Yapı'nın bizzat sübvanse ettiği yüzde 0,99 oranlı cazip bir ödeme planı hazırladıklarını, bu kapsamda ev tutarının yüzde 35'i kadar peşinat alındığını, yüzde 35'ine şirketin sağladığı yüzde 0,99 özel vade oranıyla kredi kullandırıldığını, yüzde 30'luk kısım içinse 6, 12 ve 24. aylarda yüzde 10'luk dilimler halinde vade farksız ödeme yapılabileceğini bildirdi.

Bu kampanya ile markalı lüks Sur Yapı konutlarında da tüketici nezdinde büyük bir fırsat oluşturduklarını aktaran Elmas, "Ayrıca bu paket kapsamında ödeme planına yüzde 10 indirim fırsatı da sunuyoruz." ifadesini kullandı.

2 yılda 4 bin konut ve dükkan teslimi

Verilen bilgiye göre, Sur Yapı, İstanbul ve Antalya'da son 2 yılda 4 bin adet konut ve dükkan teslim etti. Antalya'da teslim edilen 2 bin 500 konutun yanı sıra İstanbul'da Gölbahçe Evleri, Lavender, Şehir Konakları ve Bahçeyaka projelerinde toplam 1.297 konut ve 82 ticari ünite sahiplerini buldu.

Şirketin, Antalya'nın ikinci etabı olan Sur Cadde'deki home ofis ve dükkanlarında ise teslimler başladı. 7 bloktaki 485 konut ve ofis ile 68 dükkanın anahtar teslimlerinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Yıl sonuna kadar Antalya ve İstanbul projelerinde 2 bin 78 konut ile 87 ticari ünitenin daha teslimleri planlanıyor.