Amasya'da büyük hayallerle girdiği lavanta sektöründe 'Süpürge mi dikiyorsun?' şeklindeki eleştirilerin peşinden ilk yıl fidelerin tutmamasına aldırmayan çiftçi İrem Hayta, umutlarını yeşertip 13 dönümlük çiftlikte yetiştirdiği lavantalardan para kazanmayı başardı. Kokusuyla mest eden lavantaların oluşturduğu görsel şölen havadan dronla görüntülendi. Gelin, damat çekimleri için akın ediyorlar Fotoğrafçıların gelin, damat çekimleri için akın ettiği çiftliğinde yakında gerçekleştireceği hasatla lavantanın yağını ve çiçeğini satacak olan 29 yaşındaki azimli çiftçi, işlerini büyütüp arıcılık yapmayı da planlıyor. Bölgedeki illerden müşterileri var Dört yıl önce Tekirdağ'da görüp etkilendiği lavanta çiftliğinin benzerini bu hayalle taşındıkları memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kuran İrem Hayta, lavanta ve aromatik bitkiler alanındaki eğitimlere katıldı. İlk yıl diktikleri ürünler tutmayınca eleştirilerle karşılaştıklarını hatırlatan evli ve 2 çocuk annesi çiftçi, 'Süpürgemi dikiyorsun? Yapamazsınız, para kazanamazsınız. 'Buraya kimse gelmez' diyenler oldu. Ama şimdi lavantanın ne işe yaradığını artık biliyorlar. Bizim Samsun, Çorum, Tokat'tan bile gelen müşterilerimiz var' dedi. 'Lavanta balı çok kıymetli olduğu için arıcılık da yapacağız' Fidesiyle yetiştirdiği lavantaların 20 yıl boyunca ürün verebileceğine işaret eden Hayta, '5,10 gün sonra hasadına başlayacağız. Yağını damıtarak yurtdışına satacağız. Bu sezon beklentimiz yüksek. Çiçeğinin kurusunu da değerlendireceğiz. Lavanta balının çok kıymetli olduğu için bölgemizde arıcılık yapmayı da planlıyoruz' diye konuştu.

"Süpürge mi dikiyorsun?" diyenlere inat lavanta yetiştirdi

AMASYA - Amasya'da büyük hayallerle girdiği lavanta sektöründe 'Süpürge mi dikiyorsun?' şeklindeki eleştirilerin peşinden ilk yıl fidelerin tutmamasına aldırmayan çiftçi İrem Hayta, umutlarını yeşertip 13 dönümlük çiftlikte yetiştirdiği lavantalardan para kazanmayı başardı. Kokusuyla mest eden lavantaların oluşturduğu görsel şölen havadan dronla görüntülendi.

Gelin, damat çekimleri için akın ediyorlar

Fotoğrafçıların gelin, damat çekimleri için akın ettiği çiftliğinde yakında gerçekleştireceği hasatla lavantanın yağını ve çiçeğini satacak olan 29 yaşındaki azimli çiftçi, işlerini büyütüp arıcılık yapmayı da planlıyor.

Bölgedeki illerden müşterileri var

Dört yıl önce Tekirdağ'da görüp etkilendiği lavanta çiftliğinin benzerini bu hayalle taşındıkları memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kuran İrem Hayta, lavanta ve aromatik bitkiler alanındaki eğitimlere katıldı. İlk yıl diktikleri ürünler tutmayınca eleştirilerle karşılaştıklarını hatırlatan evli ve 2 çocuk annesi çiftçi, "Süpürgemi dikiyorsun? Yapamazsınız, para kazanamazsınız. 'Buraya kimse gelmez' diyenler oldu. Ama şimdi lavantanın ne işe yaradığını artık biliyorlar. Bizim Samsun, Çorum, Tokat'tan bile gelen müşterilerimiz var" dedi.

"Lavanta balı çok kıymetli olduğu için arıcılık da yapacağız"

Fidesiyle yetiştirdiği lavantaların 20 yıl boyunca ürün verebileceğine işaret eden Hayta, "5,10 gün sonra hasadına başlayacağız. Yağını damıtarak yurtdışına satacağız. Bu sezon beklentimiz yüksek. Çiçeğinin kurusunu da değerlendireceğiz. Lavanta balının çok kıymetli olduğu için bölgemizde arıcılık yapmayı da planlıyoruz" diye konuştu.