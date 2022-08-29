Süphan Dağı eteklerinde bal sağımı Ekonomi Haberleri Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağı'nın eteklerinde bal hasadına başlandı. Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağı'nın eteklerinde bal hasadına başlandı. Geven bitkisinin yoğun olarak bulunduğu bölgede aracılık yapan üreticiler, 3 ay önce bıraktıkları kovanlarda bal hasadına başladı. Batman'dan gelen arıcı Harun Akbay, "Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağı eteklerinde bal sağımına başladık. Bu senenin verimi şimdilik iyi gidiyor. Böyle devam eder inşallah. Şu an 2 bin 300 rakımdayız. Gelecek sene daha iyi olur inşallah" dedi. - BİTLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Süphan dağı Adilcevaz Bitlis Ekonomi Haberler

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