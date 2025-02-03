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SuperFresh, ANFAŞ Fuarı'nda Geniş Ürün Portföyüyle Dikkat Çekti

SuperFresh, ANFAŞ Fuarı'nda Geniş Ürün Portföyüyle Dikkat Çekti
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SuperFresh, Antalya'da düzenlenen 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda geniş ürün yelpazesi ile sektördeki profesyonellerin ilgisini çekti. Dondurulmuş gıda kategorisinde Türkiye'nin sevilen markaları arasında yer alan SuperFresh, ürün çeşitliliği ve kalite standartlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

SuperFresh, ev dışı tüketim kanalına yönelik sunduğu geniş ürün portföyüyle ANFAŞ 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda büyük beğeni topladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Antalya'da gerçekleştirilen fuarda 300 marka ve 1000'den fazla firma ürünlerini segiledi. SuperFresh ise patates, sebze, meyve, donuk unlu mamuller, pizza, ton balığı ve konserve kategorilerindeki ürünlerini sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

Dondurulmuş gıda kategorisinde Türkiye'nin en sevilen markaları arasında yer alan SuperFresh, üretim süreçleri ve tedarik zinciri hakkında sektör temsilcilerine bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerevitaş Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç, fuarda sektör paydaşlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Altınkılınç, toplam 16 kategoride yaklaşık 1500 ürün ve 86 markayla gıda sektöründe güçlü bir konumda olduklarını öncü bir gıda şirketi olduklarını vurguladı.

Faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda stratejik kanal ve kategori bakış açılarıyla ürünlerini müşterilerle buluşturduklarının altını çizen Altınkılınç, şunları kaydetti:

"Büyüyen dondurulmuş gıda pazarında önemli bir paya sahip olan ev dışı tüketim kanalındaki iş hacmimiz büyümeye devam ediyor. SuperFresh ve DFU markalarımızla kalite ve lezzetten ödün vermeden bu kanaldaki müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Ürün çeşitliliğimizin yanı sıra pratik kullanım ve yüksek kalite standardımızla, işletmelerin hazırlık sürecini kısaltıyor, gıda israfını önlüyor ve böylece karlılıklarını artırmalarına destek veriyoruz."

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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