Süper meyve olarak biliniyor, yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı

Tokat'ta 5 yıl önce dikimi yapılarak olumlu sonuçlar alınan aronya meyvesinin üretiminin yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı.

Türkiye'de 2012 yılında deneme üretimi yapılan aronya (aronia) meyvesi Tokat'ta 2017 yılında itibaren yetiştirtilmeye başlandı. Tokat Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü araştırma bahçesine dikilen ve olumlu sonuçlar alınan aronya meyvesinin yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı. Kentte enstitüsü öncülüğünde kapama bahçeleri kuruldu. Antioksidan içeriği nedeniyle 'süper meyve' olarak bilenen aronya meyvesinin tanıtımı tarla gününde yapıldı. Programa katılanlar deneme üretimi yapılan bahçeyi gezerek aronya meyvesinin tadına bakma imkanı buldu.

Meyveciliğe alternatif ürün olacak

Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı Uzmanı Alanı Dr. Aslı Yılmaz, zengin besin içeriğine sahip aronya meyvesinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini kaydetti. Daha çok ilaç sanayinde kullanılan aronyanın aynı zamanda antioksidan açısından da zengin olduğuna dikkat çekti. Anavatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesinin bölgeye uyumunu araştırmak için 5 yıl önce araştırma bahçesine fidan diktiklerini ifade eden Yılmaz, olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Aronyanın meyveciliğe alternatif bir ürün olarak gördüklerini ifade eden Yılmaz, "Çiftçilerimiz tarafından yetiştirilmesi ve üretiminin hızla artmasını istiyoruz. Fidanın dikiminin ikinci yılından itibaren ürün alıyorsunuz. Gerek yaş meyvesi gerekse kuru meyvesinin pazar fiyatı oldukça yüksek. Hasattan sonra depo ömrü uzun. Bu da üretici, tüketici ve pazar payı için oldukça cazip. Yaş olarak 90-120 lira, kuru olarak ise 300 liranın üzerinde satılıyor" dedi.

Sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor

Yılmaz, aronya meyvesinin insan sağlığı açışından önemine dikkat çekerek, "C vitamini ve antioksidanı yüksek olduğu için süper meyve olarak biliniyor. Dolayı ile içerdiği zengin vitamin ve minerallerden dolayı insan sağlığına katkıları var. Kalp damardan tutun kansere kadar birçok faydası var. Kan basıncımızı düşürüyor, sindirim sitemi bağırsaklar karaciğer hastalıkları, mide rahatsızlıklarına iyi geliyor" diye konuştu. - TOKAT