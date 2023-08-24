Sunreliance Energy, ABD'deki faaliyetlerini büyütmeyi hedefliyor

Sunreliance Energy'nin kurucu ortağı Ömer Karasakal, ABD'deki faaliyetlerinin devam ettiğini ve hedeflerinin daha fazla enerji projesi hayata geçirmek olduğunu belirtti. Şirket, güneş enerjisi sistemleri çözümleri ve akıllı üretim teknolojilerine yatırım yaparak enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Sunreliance Energy Kurucu Ortağı Ömer Karasakal Ömer Karasakal; Güneş Enerjisi sektörünün öncülerinden olan Ödül Solar çatısı altında faaliyetlerine devam eden EPC firmasının Sunreliance Energy'nin ABD'deki faaliyetlerinin devam ettiğini ifade ederek, hedeflerinin ABD'deki varlığını büyüterek, daha fazla sayıda enerji projelerini hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Sunreliance Energy'nin 2013 yılından beri Türkiye, Balkan Ülkeleri ve Avrupa'nın bir çok ülkesinde önemli işlere imza attığını kaydeden Karasakal; "Yakın zamanda ABD enerji sektörüne yatırım yaparak, sürdürülebilir enerji çözümleri ile gelişmiş ve geniş çerçeveli yaklaşımlarımızı dünya ölçeğinde devam ettireceğiz. Güneşin gücü ve tecrübemizi birleştirerek alternatif enerji kaynaklarına odaklanarak, hem portföyün sürdürülebilirliği hem de enerji ihtiyacını karşılarken toplumun refahına katkıda bulunuyoruz" dedi. Enerji sektörünün sürdürülebilirliği hakkında görüşlerini belirten Karasakal; "Sürdürülebilirlik, işin temel taşıdır. Gelecek nesillerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için kaynaklarımızı korumak ve çevre ile alakalı riskleri en aza indirmek sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Bu inovasyona ve teknolojiye büyük yatırım yapıyoruz. Enerji üretim verimliliğini artırmak, karbon ayak izimizi azaltmak ve uzun vadeli değerler sunmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Firmanın ABD'deki projeleri hakkında da bilgi veren Ömer Karasakal; "Şu anda ABD genelinde güneş enerjisi sistemleri çözümleri noktasında yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Güneş paneli üretimi ve kurulum projeleri ile büyümeye endeksli çalışıyoruz. Ayrıca akıllı üretim teknolojilerine yatırım yapıyoruz ve enerji verimliliği çözümleri geliştirerek güç arzını daha iyi bir seviye getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Firmanın ABD'deki varlığını büyüterek yeni enerji projelerini hayata geçirmek istediklerini de kaydeden Ömer Karasakal; "Gelecekteki hedeflerimiz oldukça heyecan verici. ABD'deki varlığımızı büyüterek, daha fazla sayıda enerji projelerini hayata geçirmeyi ve yenilenebilir enerji teknolojilerini geliştirmeyi planlıyoruz. Amacımız Türk Üreticisinin lider bir konum elde etmesine katkı sunmak ve hem sürdürülebilir bir dünyaya hem de insanlığın geleceğine değer katan projeleri hayata geçirerek enerji üretiminin gelişmesidir" şeklinde konuştu. - KAYSERİ