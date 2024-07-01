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Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Biçerdöver Kontrollerine Devam Ediyor

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Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat döneminde meydana gelebilecek kayıpları en aza indirmek ve ürün kalitesini artırmak amacıyla biçerdöver kontrollerine aralıksız devam ediyor. Teknik personel, biçerdöverlerin doğru ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için denetimler yaparak gerekli önlemleri alıyor. Ayrıca, çiftçilere biçerdöver kullanımı, bakımı ve anız yangınları konusunda bilgilendirme ve eğitim çalışmaları da sürdürülüyor.

Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından biçerdöver kontrollerine aralıksız devam ediliyor.

Bu kontroller, hasat döneminde meydana gelebilecek kayıpları en aza indirmek ve ürün kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Teknik personel, biçerdöverlerin hasat esnasında doğru ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için çeşitli denetimler yaparak gerekli önlemleri alıyor.

Yapılan kontrollerde ayrıca, çiftçilere biçerdöverlerin kullanımı, bakımı ve anız yangınları konusunda bilgilendirme ve eğitim çalışmaları da sürdürülüyor. Bu denetimler sonucunda hem verimliliğin artırılması hem de tarım sektöründe sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanması hedefleniyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sungurlu Çiftçilik Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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