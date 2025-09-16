Sungrow, Türkiye'nin Temiz Enerji Dönüşümüne Öncülük Etmeyi Hedefliyor

Sungrow, gelişmiş teknolojisi ve AR-GE kapasitesiyle Türkiye'nin temiz enerji dönüşümüne öncülük etmeyi hedefliyor.

Güneş enerjisi üretim sistemlerinin kilit bileşeni olan fotovoltaik (PV) invertör, enerji depolama çözümleri ve güç dönüştürme sistemleri alanında faaliyet gösteren Sungrow'un küresel ve Türkiye pazarındaki varlığı ve yenilikçi çözümleri İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Buna göre, dünya genelindeki 3 üretim üssü ile 6 AR-GE, teknoloji, tasarım ve mühendislik merkezi sayesinde temiz enerji çözümlerinin gelişiminde önemli bir rol üstlenen şirket, 2017'den bu yana faaliyet yürüttüğü Türkiye'deki pazar varlığını hızla genişletiyor.

PV invertör alanında pazarda önemli bir pay edinen şirket, artan yatırımlar ve gelecek planları kapsamında enerji üretiminde yüksek verimlilik ve uyumluluk sağlayan enerji depolama ve güç dönüştürme sistemleriyle de pazarın dönüşümüne öncülük etmeyi hedefliyor.

Türkiye'de 2 onarım merkezi, 120 bin metrekarelik servis deposu ve 7 ilde teknik destek merkeziyle hizmet veriyor.

Türkiye'deki mevcut ve planlama aşamasındaki yatırımlara yanıt verebilecek kapsamlı bir yapı kuran şirket, proje aşamasından başlayıp tesisin ömrü boyunca sürecek güvene dayalı bir işbirliği taahhüdünü sunuyor.

Güçlü distribütör ve servis ağıyla ülke genelini kapsayan şirket, üretimin kesintisiz bir şekilde devamı için online ve yerinden destek sağlayacak teknik destek birimleri, ihtiyaç halinde ürünlerin hızlıca yeniden üretime kazandırılabileceği onarım merkezleri ve iş ortaklarına destek veren Partner Success Manager'ların (PSM) da dahil olduğu uzman bir ekiple çözüm üretiyor.

Sungrow, kurulumlarının verimliliğini ve güvenliğini daha da artırmak için düzenli olarak çevrimiçi ve yüz yüze toplantılar ve eğitim programları düzenliyor. Bu eğitimler ücretsiz olup Türk pazarına özel olarak tasarlanıyor ve teknisyenler, kurulumcular ve diğer PV sektörü oyuncularını bilgilendirmeyi amaçlıyor.

"Önümüzdeki 25 yıl Türkiye için kritik öneme sahip"

Sungrow Avrupa Başkan Yardımcısı Moritz Rolf, toplantıdaki konuşmasında, "Türkiye temiz enerji alanında çok büyük bir potansiyele sahip ve Sungrow'un Avrupa yapılanması içinde kilit ülkelerden biri. Dünya genelinde 'Herkes için temiz enerji' vizyonuyla daha sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz ve bu yaklaşımla Türkiye'nin de dönüşümüne katkı sunmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sungrow Türkiye Genel Müdürü Candaş Gültekin de enerji depolama sistemleri ve PV invertör alanında kapsamlı çözümler sunduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sungrow'u dünya genelinde liderliğe taşıyan unsurlar yalnızca teknoloji gücü ve AR-GE kapasitesi değil, aynı zamanda güçlü finansal yapısı ve uluslararası kuruluşlarca onaylanan güvenilirliği. Biz projelendirme aşamasından başlayan ve tesisin yaşam döngüsü boyunca süren iş uzun soluklu iş birlikleri kuruyoruz. Bu yaklaşımı Türkiye'ye de taşıdık ve kısa sürede önemli projelere imza attık. Türkiye güneş ve rüzgar enerjisi alanında iddialı hedeflere sahip ve bu kapsamda önümüzdeki 25 yıl Türkiye için kritik öneme sahip. Biz Türkiye'nin temiz enerji yolculuğuna öncülük etmeye hazırız. Yalnızca enerji üretim tesislerinin inşasına katkı sunmuyor, yüksek verimlilik ve uyumluluk sağlayan çözümlerimizle yıllarca sürecek iş birlikleri inşa ediyoruz."

Toplantının ardından şirketin enerji depolama teknolojilerindeki en güncel gelişmeleri ve uygulamalarını yakından inceleme fırsatı sunan Sungrow ESS (Enerji Depolama Sistemleri) Deneyim Günü de gerçekleştirildi.