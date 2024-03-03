SunExpress, Uluslararası Runtalya Maratonu'nda bağış topladı

SunExpress, Türkiye'nin eğitim, çevre ve afetlerde, arama ve kurtarma konularındaki çalışmalarıyla önde gelen sivil toplum kuruluşları yararına bağış toplamak amacıyla yaklaşık 200 çalışanıyla Uluslararası Runtalya Maratonu'na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2006'da başlatılan Uluslararası Runtalya Maratonu'nun 19'uncusu Antalya'da gerçekleştirildi.

Daha önceki yıllarda da çeşitli vakıf ve dernekler yararına maratona katılan SunExpress, bu yıl Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) yararına bağış toplamak amacıyla koştu.

Maratona katılan yaklaşık 200 SunExpress çalışanının yürüttüğü bağış kampanyalarından elde edilen gelirler, TEGV, TEMA ve AKUT'un yürüttüğü projeleri destekleyecek.