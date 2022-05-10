SunExpress talebe yanıt vermek için filosuna 8 uçak daha ekleyecek

İZMİR (AA) - SunExpress Hava Yolları Genel Müdürü Max Kownatzki, rezervasyon rakamlarında rekor kırdıkları 2019'u aştıklarını, artan talebe yanıt vermek üzere filoya 8 uçak daha ilave etme kararı aldıklarını söyledi.

İzmir'deki bir otelde 2022 yaz sezonu İzmir uçuş planı ve yeni eklenen destinasyonlarla ilgili basın toplantısı düzenleyen Kownatzki, kendilerini Türkiye'nin turizm elçisi olarak gördüklerini, salgın sürecinin getirdiği zorlu ortama rağmen büyümeye devam ettiklerini belirtti.

SunExpress'in Boeing'den alınan 9 uçakla filosunu 67'ye çıkardığını, geçen yıl 6 milyon olan yolcu sayısını bu yıl 10 milyona taşımayı hedeflediklerini aktaran Kownatzki, rezervasyon hareketliliğinin bu hedefin yakalanacağını gösterdiğini kaydetti.

2019 yılının SunExpress için bir rekor yılı olduğunu dile getiren Kownatzki, şöyle konuştu:

"Haftalık olarak rezervasyon karşılaştırması yapıyoruz. Rezervasyon sayılarının çok yükseldiğini, bazı bölgelerde yüzde 40, hatta daha yüksek artışlar olduğunu görüyoruz. Turistik segmentte, tur operatörlerinin aracılık ettiği ön rezervasyonların da geçen yıla ve rekor kırdığımız 2019'a kıyasla arttığını görüyoruz. Boeing'den aldığımız 9 uçağın yanı sıra filomuza 8 uçak daha eklemeye karar verdik. 6'sı yaz döneminde işletilecek, artı 2 operasyonel leasing yapacağımız uçak olacak. Filomuza 6 ay içinde 17 yeni uçak eklenmiş olacak. Artan talebe hızlıca yanıt veriyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un geçen yıl koyduğu 30 milyon turist hedefinin yakalanmasında ciddi rol aldıklarını, bu yıl için konan 42 milyonluk hedef için de taahhütler verdiklerini ifade eden Kownatzki, Türkiye'nin 1 numaralı turizm hava yolu olma iddiasıyla çalıştıklarını dile getirdi.

Yakıt maliyetindeki artışların etkisi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından operasyonel olarak fazla etkilenmediklerini, tüm hava yolu şirketleri gibi yakıt fiyatlarındaki artışın olumsuz etkileriyle mücadele ettiklerini bildiren Kownatzki, yakıt giderlerinin yüzde 60'lık bölümü için riskten korunma opsiyonlarını (hedge) kullandıklarını söyledi.

Kownatzki, "yakıt maliyetinin artması nedeniyle bazı hava yolu şirketlerinin rezervasyonu yapılan biletler için ek ödeme istemesine" yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Yakıt sürşarjı eklemedik, henüz düşünmüyoruz. Diğer hafifletici aksiyonlarımız şu an yeterli, atlatabilecek gibi duruyoruz. Ama her türlü aksiyonu da değerlendiriyoruz. Bazı hava yolu şirketleri yakıt giderlerini hedge etmediler. Biz ödevimizi yaptık, gelir akışlarını güvence altına aldık. Müşterilerimizin yüzde 45'i turistik segmentten. Çok erken rezervasyon yapan bir sektör. Bu stabil talebin de katkısıyla yakıt sürşarjı koymuyoruz bilet fiyatı üzerine."

Türkiye için konulan 799 liralık tavan fiyatın ise yakıt sebebiyle artan maliyetlerini karşılamadığını söyleyen Kownatzki, "Daha yüksek bir tavan fiyat olsun istiyoruz ama karlarımızı artırmak için değil artan yakıt maliyetlerini kompanse etmek için." diye konuştu.

İzmir'e 8 yeni rota

Max Kownatzki, 18 ülkedeki 50 destinasyona bağlantı kurdukları İzmir'in ana taşıyıcısı konumunda olduklarını, yeni yılda İzmir için 3,6 milyon yolcu hedefi koyduklarını ifade etti.

2022 yazında İzmir Adnan Menderes Havalimanından 8 yeni rota ve ek 4 bin uçuş planladıklarını dile getiren Kownatzki, Milano, Tel Aviv, Manchester, Beyrut, Nantes, Budapeşte, Üsküp ve Mardin'e yeni bağlantılar oluşturduklarını aktardı.