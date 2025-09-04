Sunar Yatırım yenilikçi projeleriyle ihracatta katma değeri artırmayı hedefliyor

Türkiye'nin yerli sermayeli biyoendüstri şirketlerinden Sunar Yatırım, ürünlerini Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen WorldFood İstanbul'da beğeniye sundu.

Sunar Yatırım, tarım, gıda ve biyoendüstri alanlarında sunduğu katma değerli çözümleri, yenilenen üretim yatırımları ve güçlü ihracat ağıyla WorldFood İstanbul'da tanıttı.

Fuar kapsamında ziyaretçiler, düzenlenen atölyelerde Sunar ürünlerinin farklı kullanım alanlarını deneyimleme fırsatı da buluyor.

Bünyesindeki şirketlerle Sunar Yatırım, bitkisel yağ, nişasta ve türevleri, un ve yem gibi geleneksel üretim alanlarının yanı sıra modifiye nişastalar, uygulamaya özel un çeşitleri, fonksiyonel yağ çözümleri, polioller ve biyoplastiklerden oluşan ürün gamıyla sektöre yenilikçi çözümler sunuyor.

Şirket, ürünleriyle gıda, sağlık, ilaç, kağıt, tekstil ve birçok endüstride, raf ömrünü uzatma, ürün yapısını geliştirme, dokusal stabilite, sürdürülebilir ambalaj ve proses verimliliği gibi avantajlar sağlarken, karbon ayak izini azaltarak sürdürülebilirlik hedeflerine de katkıda bulunuyor.

Şirket, yenilenerek modern üretim altyapısına kavuşturulan Sunar Un fabrikası ile un ve unlu mamuller pazarında kalite ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

Yağ tarafında Sunar Yatırım, 6 kıtada 100'ün üzerinde ülkeye ulaşan ihracat ağı sayesinde, Türk yağ sektörünün global pazarlardaki en güçlü temsilcilerinden biri konumunda bulunuyor.

Şirket, WorldFood İstanbul'da "Lezzetin Yolculuğu-Geçmişten Geleceğe" temasıyla hazırlanan standında hem geleneksel değerleri yaşatan hem de geleceğin ihtiyaçlarına yanıt veren ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

"Katma değeri yüksek ürünler çıkartıyoruz"

Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu, AA muhabirine, uzun yıllardır WorldFood'a katıldıklarını, her geçen yıl fuarın ilerlediğini ve geliştiğini gördüklerini söyledi.

Bu yıl 5 farklı sektörle gıdaya dokunan bütün ürünleriyle fuarda yer aldıklarını ifade eden Çomu, fuarda Avrupa, Asya ve Afrika'dan müşterilerini tek bir çatı altında tüm ekipleriyle ağırlayabildiklerini aktardı.

Çomu, şirketin yatırım temellerinde, "çiftçinin ürününü nasıl katma değerli bir hale getirecekleri" düşüncesinin olduğunu dile getirerek, yaklaşık son 10 yıldır biyobozunur ürünler üzerine çalıştıklarını söyledi.

Nişastayı nasıl katma değere ilave edebilecekleri üzerine çalışmalar yürüttüklerini anlatan Çomu, şöyle devam etti:

"Biyo bazlı ürünler geliştirdik. Toprakta, doğada 180 günde bozulabilir plastik ham maddeleri üretiyoruz. Bu ürünlerden plastik poşet yapılabiliyor. Tek kullanımlı plastikler yapılabiliyor ya da kullandığınız ürünlerin biyo oranını artırabiliyoruz. Ama özellikle poşetler, tek kullandığınız zaman doğa ve çevre kirliliğini engelliyor. Çünkü 180 günde kompostlanabilir şekilde humusa dönüşüyor. Yani bu ürün gübreye dönüşüyor."

Çomu, AR-GE merkezlerinin, ilk 500 AR-GE merkezi arasında yer aldığını belirterek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu söyledi.

AR-GE merkezinde araştırmaları, araştırma görevlisi, kimya, gıda mühendisi, kimyager, yüksek lisans ve doktoralı çalışanlarla yürüttüklerini belirten Çomu, "Dünyada ne oluyor?', 'Dünyada neler yapılıyor?', 'Dünyada şu anda neler yapılmıyor?' ve 'Üniversite seviyelerinde geleceğe yönelik biyoteknoloji olarak neler çalıştırılıyor?' sorularını araştırıyoruz." diye konuştu.

Çomu, son 10 yıldır yaptıkları yatırımların tamamının arkasında TÜBİTAK destekli bir AR-GE projesi bulunduğunu ve gelecek 10 yılda yapılacak yatırımların da şu anda AR-GE merkezinde bir kuluçka şeklinde büyüme aşamasında olduğunu vurguladı.

AR-GE merkezinden güzel ürünler çıkarttıklarını ifade eden Çomu, "Çok doğal ürünler çıkartıyoruz. Katma değeri yüksek, ihracat potansiyeli çok yüksek ve ürüne değer katan fonksiyonel ürünler çıkartıyoruz." dedi.

"Ana hedef ihracatta cirodan ziyade katma değeri artırmak"

Çomu, Sunar Yatırım çatısı altında bütün ürünlerinde 100'den fazla ülkede 250 milyon doların üzerinde bir ihracat kapasitesine sahip olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kendimize özellikle Avrupa'daki payımızı artırma hedefi koyduk ve 3-4 sene öncesine göre yaklaşık 5 kat Avrupa satışlarımızı artırdık. Çünkü Avrupa bizim için, en yüksek kaliteli ürünü, en iyi şekilde, en iyi hizmetle sunmak anlamına geliyor. Bu hedefi de inşallah önümüzdeki süreçte kat kat artırmayı hedefliyoruz, çalışıyoruz. Yeni yapacağımız yatırımlarla bu rakam önümüzdeki 5 yıl içerisinde iki katına vuracaktır."

Ana hedeflerinin ihracatta cirodan ziyade katma değeri arttırmak olduğuna dikkati çeken Çomu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son 10 yılda yaptığımız yatırımlar bize bunu getiriyor. Yani aynı birim ürünü daha yüksek fiyatlarla satmak. Örnek vermek gerekirse bir mısır tanesi şu anda ortalama 250-300 dolardır ama nişastaya çevirirseniz bu ürün 400-500 dolar olurken, yaptığımız toz sorbitol gibi ürünlerde bu ürünün katma değerini 1500 dolarlara çıkartabiliyoruz. Bu sayede aynı miktarda ürüne daha yüksek katma değer sağlayıp daha çok döviz girdisi elde edebiliyoruz."