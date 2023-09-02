Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu, TOBB Sosyal Politikalar Kurulu Başkanlığı'na yeniden seçildi

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Politikalar Kurulu Başkanlığı görevine yeniden seçildi. Aksu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve kurul üyelerine teşekkür etti.

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Turgut Aksu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sosyal Politikalar Kurulu Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Turgut Aksu, kendisinin yeniden aynı görevi üstlenmesine destek olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve kurul üyelerine teşekkür etti.

Ankara'da düzenlenen toplantıda Aksu'ya başarılarının devamını dileyip komisyon üyelerine seslenen Hisarcıklıoğlu, "Katkılarınız kendiniz, şehriniz ve ülke ekonomisi için çok önemli. Akıl akıldan üstündür. Bunu unutmayın. Ben her şeyi bilirim yerine istişare alışkanlığını benimsedik hep. Tartışacağız. Ortak aklı bulacağız" diye konuştu. - AMASYA