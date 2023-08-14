Suluova TSO Başkanı Turgut Aksu, Habur Sınır Kapısı yönetim kurulu üyeliğine atandı

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Habur Sınır Kapısı yönetim kurulu üyeliğine atandı. Aksu, görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çaba göstereceğini belirtti.

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Turgut Aksu, Habur Sınır Kapısı yönetim kurulu üyeliğine atandı.

Turgut Aksu, kendisine bu görevi veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

Aksu, "TOBB camiamızı, sanayici ve tüccarımız ile ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Rabbim mahcup etmesin" diye konuştu. - AMASYA