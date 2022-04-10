Suluova'da zabıta ekiplerinden fırınlarda denetim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suluova'da zabıta ekiplerinden fırınlarda denetim

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Suluova'da zabıta ekiplerinden fırınlarda denetim

Suluova Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayının gelmesiyle birlikte denetimlerine hız verdi.

SULUOVA, AMASYA (İHA) - Suluova Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayının gelmesiyle birlikte denetimlerine hız verdi.

Ekipler, fırın, imalathane ve marketlerde hijyen, gramaj, etiket ile tarih denetimi gerçekleştirdi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. İlçemizde gıda üretimi yapan işletmelere sık sık denetimlerimiz yapılıyor. Şu ana kadar yapılan denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadı" dedi. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Suluova, Zabıta, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title