Suluova'da zabıta ekiplerinden fırınlarda denetim

SULUOVA, AMASYA (İHA) - Suluova Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayının gelmesiyle birlikte denetimlerine hız verdi.

Ekipler, fırın, imalathane ve marketlerde hijyen, gramaj, etiket ile tarih denetimi gerçekleştirdi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. İlçemizde gıda üretimi yapan işletmelere sık sık denetimlerimiz yapılıyor. Şu ana kadar yapılan denetimlerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadı" dedi. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi