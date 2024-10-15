Sultani Çekirdeksiz Üzüm Fiyatları Ekim Ayında 60 TL'yi Buldu

Manisa'nın dünyaca ünlü Sultani çekirdeksiz üzümünün yetiştirildiğini Sarıgöl'de üzümler bağlarda örtü altında bekletilirken ekim ayında yaş üzümün kilogramı 60 TL'yi buldu.

Dünyaca ünlü Sultani çekirdeksiz üzümünün yetiştirildiği Manisa'nın Sarıgöl ilçesine üzümler kış aylarında hasat edilmek üzere örtü altında dalında bekletilmeye devam ediliyor. Kış aylarında dünyaya ihraç edilecek üzümde ekim ayında kilogram fiyatı 60 TL'yi buldu. 113 bin dekarlık alanda üretimin devam ettiğini belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl ve çevresinde 113 bin dekarlik alanda üzerinde üzüm üretimi yapılmaktadır. Bu bağların yüzde 90'ı örtü altında koruma amaçlı olarak her yıl hasat öncesi örtünmeye başlar. Hasat bitene kadar da bağların üzerinde bekletilir. Bu yıl ekim ayında örtü altında bekleyen üzümler iyi para etmeye başladı. Şu an yaş üzümün kilosu yerinde 60 lirayı gördü. Bekleyen daha yüksek fiyatla üzümünu degerlenircektir" dedi.

Sarıgöl ve çevresinde dalında bekleyen 5 bin ton üzümün olduğunu söyleyen Başkan Ülgen, "Havalar güzel gitti. Üzümler de kaliteli olunca üzümler dalında ilk günkü gibi duruyor. Ancak sezonun sonuna gelinmesi nedeniyle üreticilerimiz üzümlerini peşin satsinlar. Mağdur olmasınlar" diye konuştu. - MANİSA