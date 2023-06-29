Sultangazi Kurban Pazarında İkinci Gün Satışları Devam Ediyor

Sultangazi'de kurban pazarında bayramın ikinci gününde satışlar devam ediyor. Fiyatlarda düşüş bekleyenler kurbanlık almak için ikinci günü tercih etti. Kurbanlıklarını bitiren satıcıların ise çadırlarını boşalttığı görüldü.