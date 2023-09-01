Sultangazi Belediyesi ve AYDSİAD, TRADE'F 2023 Fuarı'nda yerini aldı

Sultangazi Belediyesi ve ilçede aydınlatma alanında üretim faaliyetleri gösteren Aydınlatma Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYDSİAD), ilçenin iş potansiyelini artırmak ve iş insanlarına destek olmak amacıyla Türkiye - Ortadoğu ve Afrika Ülkeleri Karma Ticaret Fuarı'nda (TRADE'F 2023) yerini aldı. Belediye fuar aracılığıyle ilçeye ilçeye yeni ekonomik değerler katmayı amaçlıyor.

Konuyla ilgili konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sultangazi genç ve dinamik nüfusuyla İstanbul'da ekonomik değer üreten önemli ilçeler arasında yer alıyor. İlçemizde aydınlatma ve avize, otomotiv, tekstil ve ayakkabıcılık vb. pek çok sektör faaliyet gösteriyor. Bu da ilçemize hem istihdam hem de ekonomik katkı sağlıyor. Bizim de görevimiz işadamlarımıza ve çalışanlarımıza destek olmak, ilçemizin potansiyelinin daha iyi yansıtılmasını sağlamak, iş hacminin ve üretilen ekonomik değerin gelişmesini ve büyümesini sağlamaktır. TRADE'F 2023'ü bu yüzden önemli buluyor ve destekliyoruz" dedi.

"IŞIK SULTANGAZİ'DEN YÜKSELİYOR"

Sultangazi Belediyesi olarak ulusal ve uluslararası fuarlarda yerlerini alarak ilçenin tanıtımını daha iyi yapmaya devam edeceklerini belirten Dursun, "Sultangazi ulaşımın kolay olduğu, ticaretin gelişme gösterdiği bir konumda yer alıyor. Bu anlamda ekonomik gelişmenin de artan bir ivmeyle devam ettiği bir yer. Yetişmiş insan potansiyeli de ilçemiz için önemli bir avantaj. Binlerce insana iş imkanı sağlarken ülkemiz ekonomisine de önemli katkı Avizeciler Çarşımızda bulunan yüzlerce mağazada dekoratif aydınlatma için ihtiyaç duyulan her türlü ürüne, malzeme ve imalathaneye kolayca ulaşabiliyorsunuz. Dekoratif aydınlatma ürünlerinin Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine olan ihracatı Avizeciler Çarşımızdan gerçekleşiyor. Yurt dışından gelen profesyonel ziyaretçiler de sektörün kalbi olan bölgenin sağladığı avantajlar neticesinde birçok üreticiye kolay bir şekilde burada ulaşıyor. Ayrıca kadınların çalışma şartlarının en kolay olduğu sektörlerin başında avize ürünleri ve dekoratif aydınlatma geldiği için Sultangazi Avizeciler Çarşısı en fazla genç ve kadın istihdamının sağlandığı sanayi sitelerinin başında geliyor. Bu vesile ile Aydınlatma Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYDSİAD) yöneticilerine, iş adamlarımıza ve tüm sektör çalışanlarımıza ilçemize değer kattıkları için teşekkür ediyorum. "Işık Sultangazi'den Yükseliyorö diyor ve ziyaretçilerimizi standımıza davet ediyorum" diye konuştu.

Fuar, 3 Eylül'e kadar ziyaret edilbilir.