Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi 22.700 Kişiye İş İmkanı Sağladı

SULTANGAZİ Belediyesi Kariyer Merkezi (SULKAM), son 5 buçuk yılda 22 bin 700 kişiye iş imkanı sağladı. İşveren firmalarla iş arayan vatandaşlar arasında köprü olan SULKAM, vatandaşlara iş imkanı sunmaya devam ediyor.

Firma sahipleri ile ilçede ikamet eden iş arayan vatandaşlar, Çözüm Merkezi ya da internet sitesi üzerinden başvuru yapıyor. Firmaların aradığı özelliklerle vatandaşın belirttiği niteliklerin uyuşması durumunda mülakat için Sultangazi Belediyesi devreye giriyor. Kariyer Merkezi'nde kaydı bulunan vatandaşlardan iş ilanına uygun özellik taşıyanlar mülakata davet ediliyor.

İşveren ile iş arayanlar Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen mülakatta firma yetkilileriyle görüşüyor. Görüşmesi olumlu sonuçlananların işe giriş işlemleri anında başlatılıyor.

22 BİN 700 KİŞİYE İŞ İMKANI

Sultangazi Belediyesi'nin istihdama katkıda bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bizler vatandaşımızın sıkıntısıyla dertlenen, mutluluğu ile sevinen bir anlayışla ilçemize hizmet ediyoruz. İş arayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor, SULKAM ile binlerce kişiye iş imkanı sağlıyoruz. İş arayan kardeşlerimize kolaylık sağlamak adına hayata geçirdiğimiz SULKAM, binlerce kişinin iş bulmasına katkı sağladı. Firmaların aradığı kriterlerdeki iş arayan vatandaşlarımızı firmalarla bir araya getirerek istihdama katkı sunuyoruz. Son beş buçuk yılda 22.700 kişiye iş imkanı sağladık. Her geçen gün bu sayıyı daha da artıyoruz" dedi.