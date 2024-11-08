Üye Girişi
Haberler

Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi 22.700 Kişiye İş İmkanı Sağladı

Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi 22.700 Kişiye İş İmkanı Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi (SULKAM), son 5 buçuk yılda 22 bin 700 kişiye iş imkanı sunarak istihdama önemli katkıda bulundu. İş arayanlar ve işveren firmalar arasında köprü görevi gören merkez, mülakat süreçlerini de aktif olarak yönetiyor.

SULTANGAZİ Belediyesi Kariyer Merkezi (SULKAM), son 5 buçuk yılda 22 bin 700 kişiye iş imkanı sağladı. İşveren firmalarla iş arayan vatandaşlar arasında köprü olan SULKAM, vatandaşlara iş imkanı sunmaya devam ediyor.

Firma sahipleri ile ilçede ikamet eden iş arayan vatandaşlar, Çözüm Merkezi ya da internet sitesi üzerinden başvuru yapıyor. Firmaların aradığı özelliklerle vatandaşın belirttiği niteliklerin uyuşması durumunda mülakat için Sultangazi Belediyesi devreye giriyor. Kariyer Merkezi'nde kaydı bulunan vatandaşlardan iş ilanına uygun özellik taşıyanlar mülakata davet ediliyor.

İşveren ile iş arayanlar Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen mülakatta firma yetkilileriyle görüşüyor. Görüşmesi olumlu sonuçlananların işe giriş işlemleri anında başlatılıyor.

22 BİN 700 KİŞİYE İŞ İMKANI

Sultangazi Belediyesi'nin istihdama katkıda bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bizler vatandaşımızın sıkıntısıyla dertlenen, mutluluğu ile sevinen bir anlayışla ilçemize hizmet ediyoruz. İş arayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor, SULKAM ile binlerce kişiye iş imkanı sağlıyoruz. İş arayan kardeşlerimize kolaylık sağlamak adına hayata geçirdiğimiz SULKAM, binlerce kişinin iş bulmasına katkı sağladı. Firmaların aradığı kriterlerdeki iş arayan vatandaşlarımızı firmalarla bir araya getirerek istihdama katkı sunuyoruz. Son beş buçuk yılda 22.700 kişiye iş imkanı sağladık. Her geçen gün bu sayıyı daha da artıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Baba Arif Güran hastaneye kaldırıldı

 Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?

"Kardeşin annen ile amcanı ilişkiye girerken görse ne yapardı?"
Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini %44'e yükseltti

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? 8 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi! Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMLARI: 2025 Ocak ayı zamlı Öğretmen maaşı ne kadar olacak? SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı? Narin Güran davasının Mahkeme Başkanı kimdir? Hudutsuz Sevda son bölüm 40. bölüm full izle! Hudutsuz Sevda son bölüm neler oldu? Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli? ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖGG sonuçları sorgulama ekranı linki ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULA: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonucu sorgulama ekranı! KAR YAĞACAK MI 2024? İstanbul'a kar yağışı ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar uyarısı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.