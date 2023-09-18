Sultanahmet Camisi restorasyonunda Fiberli imzası

Osmanlı mimarisinin ilk ve tek 6 minareli camisi Sultanahmet Camisi'nin 2018'de başlayan restorasyonun bir parçası olan aydınlatma projesinde Fiberli aydınlatma armatürleri kullanıldı.

Osmanlı mimarisinin ilk ve tek 6 minareli camisi Sultanahmet Camisi'nin 2018'de başlayan restorasyonun bir parçası olan aydınlatma projesinde Fiberli aydınlatma armatürleri kullanıldı.

Fiberli açıklamasına göre, 1617'de ibadete açılan, yurt içinden ve yurt dışından her sene yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul'un ikonik yapılarından Sultanahmet Camisi, 2018'de kapsamlı bir restorasyona girdi.

21 bin 43 İznik çinisiyle bezeli Osmanlı mimarisinin eşsiz yapılarından biri olan cami, inşa edildiği tarihten bu yana 6 kez restorasyona girmiş ve sonuncusu en kapsamlı restorasyon projesi olarak duyurulmuştu.

Caminin mimari ve yapısal birçok noktasında restorasyon çalışması yapılırken aydınlatması da modern bir şekilde yenilendi. Caminin iç mekan aydınlatmasında Fiberli aydınlatma armatürleri kullanıldı.

64 metre ve 72 metre genişliğindeki ibadethane alanında 4 fil ayağı ve bağlantılı sütunlara özenle konumlandırılan Fiberli aydınlatma armatürleri mekanın duygusal ruhunu güçlendirdi.

Lighting Collective tarafından tasarlanan aydınlatma projesinde amaç mimarinin eşsiz dokularını öne çıkarmak ve zamandan bağımsız detayları görünür kılmak oldu.

Aynı zamanda enerji tasarrufu ve verimlilik gibi kriterlerin de göz önünde bulundurulduğu aydınlatma projesinde camideki bezemelerin ve kalem işçiliklerinin de orijinal şekilde aydınlatılmasına özen gösterildi.

21 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cuma namazıyla tekrar ibadete açılan Sultanahmet Camisi, barındırdığı 21 bin 43 eşsiz İznik çinisi nedeniyle yabancı turistlerce "Blue Mosque" olarak da adlandırılıyor.