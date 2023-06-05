Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndan Kamışlar Hem Yöre Halkına Hem de Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanı'nda yetişen kamışlar, yöre halkına geçim kaynağı sağlarken ülke ekonomisine de ciddi oranda gelir sağlıyor. Kamışlar, kulübe yapımı, bahçe çitleri, sal yapımı, çatı yapımı, dekorasyon ürünleri gibi birçok alanda kullanılıyor ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalar sürdürülerek, bitkinin korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanılması hedefleniyor.

Tatlı ve tuzlu ekosistemi aynı anda bünyesinde barındıran Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar Alanı'nda yetişen kamışlar son yıllarda, hem yöre halkına geçim kaynağı hem de ülke ekonomisine ciddi oranda gelir sağlayan bir ürün olarak öne çıkıyor.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan izinle hasat edilen kamışlar kullanım alanlarına göre ayrıştırılıyor. İşlenmesi ve şekillendirilmesi ise el işçiliği ve makine yardımıyla yapılıyor. Budanan ve kurutulan kamışlar kulübe yapımında, bahçe çitlerinde, sal yapımında, çatı yapımında, baraka duvarı, kumsal şemsiyesi, dekorasyon ürünleri ve daha birçok alanda kullanılmaktadır. Avrupa ülkelerine başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen kamışlar yöre halkına önemli bir iş istihdamı sağlarken, ülkemize de sağladığı ekonomik değer açısından son derece önemlidir.

Yalnızca insanlar için değil alanda yaşayan canlılar için de son derece hayati bir değer olan bu bitkinin korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanılması için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalar sürdürülmektedir. - KAYSERİ