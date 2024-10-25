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Sui Blokzinciri 1 Milyar Dolar Kilitli Değerle Büyüyor

Sui Blokzinciri 1 Milyar Dolar Kilitli Değerle Büyüyor
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Mayıs 2023'te devreye alınan Sui blokzinciri, merkezsiz finans alanında önemli bir büyüme göstererek kilitli değerini 1 milyar doları aştı ve merkeziyetsiz borsalarının işlem hacmi 21 milyar dolara ulaştı. Sui'nin bu hızlı gelişimi, DeepBook'un etkisiyle daha da güçleniyor.

ANA ağını Mayıs 2023'te devreye alan Katman-1 blokzinciri, oluşturduğu merkeziyetsiz ekosisteme dair verileri paylaştı. Buna göre blokzincirinde kilitli toplam değer 1 milyar doları aşarken, blokzincirinin merkeziyetsiz borsası 21 milyar dolar işlem hacmini aştı.

Merkeziyetsiz kripto para borsaları, merkeziyetsiz finans (DeFi) büyümesinin de lokomotifi oldu. Bu savı kanıtlayan son haber, Siu'dan geldi. Katman-1 blokzinciri projesi Sui, geçtiğimiz aylarda kripto para piyasalarında önemli bir büyüme kaydetti. Blokzincirinin yerel token'ı SUI, 2024'ün üçüncü çeyreği boyunca hızla artarak CoinMarketCap'in piyasa değerine göre ilk 20 kripto parayı sıraladığı listeye dahil olurken, Sui blokzincirinin genişlemesi merkeziyetsiz finans, oyun ve meme coin dünyasında da sürdü.

TOPLAM KİLİTLİ DEĞER 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Mayıs 2023'te mainnet'ini devreye alan ve dört ayda yüzde bin toplam kilitli değer (TVL) büyümesi elde eden Sui blokzincirindeki TVL rakamı, DefiLlama verilerine göre 1 Ekim itibarıyla 1 milyar doları aştı. Yapılan açıklamaya göre bu başarı, Meta'nın blokzinciri girişimlerine liderlik eden ekip tarafından geliştirilen Move programlama diliyle yazılan ve üst düzey verimlilik vaat eden Sui blokzincirini, TVL bakımından en büyük 8 blokzinciri projesinden biri haline getirdi. Hızlı büyüyen blokzincirleri arasındaki yerini sağlamlaştıran Sui'nin kilitli değerindeki bu keskin artış, Sui ekosisteminin hızlı gelişimini ve Sui'nin büyüme potansiyelini bir kez daha doğruladı.

DEX HACMİ 21 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

11 Ekim itibarıyla Sui blokzinciri ağı üzerine kurulan merkeziyetsiz borsaların (DEX) ticaret hacimlerinin de 21 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Diğer blokzincirleri yeni kullanıcılara ulaşmada zorluk yaşarken aşılan bu kilometre taşı, Sui blokzincirinin ağa dahil olan toplam kullanıcı sayısındaki artışı yansıttı ve Sui'nin pazar payını istikrarlı bir şekilde genişlettiğinin kanıtı oldu. Bu büyüme, Sui'nin DeFi'deki kritik konumunu vurgularken, artan kullanıcı tabanı ve ticaret faaliyeti de ekosistemin istikrarlı ve emin adımlarla gelişiminin kaynağına dönüştü.

BÜYÜMEDE DEEPBOOK ETKİSİ

Sui blokzinciri üzerine inşa edilen merkeziyetsiz borsalarda gerçekleştirilen işlemlerin 21 milyar doları aşmasındaki en büyük etkenlerden biri de, Sui'nin DeFi protokolleri içinde öne çıkan DEX'i DeepBook oldu. Derin likidite ve hızlı işlem olanaklarıyla Cetus, Aftermath, Kriya, FlowX ve Hop Aggregator gibi büyük DeFi protokollerinin likidite kaynağı olarak tercih ettiği DeepBook, açık kaynaklı akıllı sözleşmeler aracılığıyla kolayca entegre edilebilen açık kaynaklı bir merkezi limit emir defteri (CLOB) olarak, hem piyasa hem de limit emirlerini destekleyen ve çeşitli ticaret seçenekleri sunan yapısıyla kullanıcılara sorunsuz bir ticaret deneyimi sunmaya devam ediyor.

DEEPBOOK'TA İŞLEMLER 500 MİLİSANİYEDEN DAHA KISA SÜRÜYOR

Sui'nin ölçeklenebilirlik ve hız gibi öne çıkan özellikleri sayesinde tüm işlemleri düşük gas ücretleriyle 500 milisaniyenin altında tamamlayabilen DeepBook, yapısal özellikleriyle performans avantajlarıyla da öne çıkıyor. Kullanıcıların en iyi işlem koşullarını elde etmesine yardımcı olarak birden fazla DeFi protokolü arasında likidite paylaşımını da mümkün kılan, limit emir özelliğiyle kullanıcılara varlıkları tercih ettikleri fiyatlarla alıp satma olanağı sunan DeepBook, Sui ağı üzerine inşa edilmiş DeFi protokollerinin erken aşamalardan itibaren istikrarlı likidite sağlamasına destek oluyor. Kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi ve performansı artırmayı hedefleyen yeni özelliklerle sunmaya hazırlanan DeepBook'un da dahil olduğu Sui ekosistemi; oyun, DeFi ve memecoin dikeylerindeki performansıyla hızlı genişlemesini sürdürmeyi planlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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