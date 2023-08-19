Şuhut'ta hububat hasadı için biçerdöver kontrolleri devam ediyor

Hububat hasadının devam ettiği Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde biçerdöver kontrolleri devam ediyor.

İlçede hububat hasat sezonunda sona yaklaşırken Şuhut İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personellerince biçerdöver kontrolleri tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan denetimler ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Bu kontroller ile hasadı yapılan ürünlerin zamanında, en az ürün kaybı ile tekniğine uygun olarak hasat edilmesini sağlamak ve bu sayede milli servet kaybını önlemek, biçerdöverlerle yapılan hasatta meydana gelen ürün kayıplarını en alt seviyede tutmak, eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetlerinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca Vatandaşlarımız hasat öncesi, hasat sırasında ve hasat sonrasında havalarında sıcak gitmesi nedeniyle yangın riskine karşı daha dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR