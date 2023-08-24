Şuhut'ta çay fiyatlarına zam geldi
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çay ocakları ve kahvehanelerde satılan çay fiyatlarına zam geldi. Şuhut Kahvecileri Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada bir bardak çayın fiyatının çay ocaklarında 5 park ve kafelerde ise 7.5 lira olduğu belirtildi. Zam kararından önce çayın bardağı 3 TL'den satılıyordu. Zamlı tarifenin 28 Ağustos Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çay ocakları ve kahvehanelerde satılan çay fiyatlarına zam geldi.
Şuhut Kahvecileri Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada bir bardak çayın fiyatının çay ocaklarında 5 park ve kafelerde ise 7.5 lira olduğu belirtildi. Zam kararından önce çayın bardağı 3 TL'den satılıyordu.
Zamlı tarifenin 28 Ağustos Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR