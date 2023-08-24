Şuhut'ta çay fiyatlarına zam geldi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çay ocakları ve kahvehanelerde satılan çay fiyatlarına zam geldi. Şuhut Kahvecileri Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada bir bardak çayın fiyatının çay ocaklarında 5 park ve kafelerde ise 7.5 lira olduğu belirtildi. Zam kararından önce çayın bardağı 3 TL'den satılıyordu. Zamlı tarifenin 28 Ağustos Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.