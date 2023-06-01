Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Şuhut OSB'ye daha fazla yatırımcı gelmesi için fikir alışverişinde bulunuldu

Şuhut OSB'ye daha fazla yatırımcı gelmesi için fikir alışverişinde bulunuldu

Ekonomi Haberleri

Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu toplantısı yapıldı, toplantının OSB'y daha fazla yatırımcı gelmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Afyonkarahisar Şuhut Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu toplantısı yapıldı, toplantının OSB'y daha fazla yatırımcı gelmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı Kaymakam Harun Reşit Han başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının yapılması planlanan yatırımlara ilişki istişarelerde bulunuldu. Toplantıda konuşan Kaymakam Han, OSB'ye daha fazla yatırımcı gelmesinin ilçenin kalkınması noktasında önemli olduğuna dikkat çekerek, bu konuda yapılacak her çalışmanın değerli olduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Karahisar OSB Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title