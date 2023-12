Sudanlı Ressam, Gaziantep Hastanesinde Başarılı Bir Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Sudanlı ressam Hussein Merghani Hussein (58), Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde 3 saat süren başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, kalın bağırsakta (kolon) ve kalın bağırsağın son kısmında (rektum) görülen kanserler genel olarak kolorektal kanserler olarak tanımlanıyor.

Kolorektal kanserler yaygın görülen bir kanser türü olup, dünyada yılda yaklaşık 2 milyon yeni tanı alan hasta bulunuyor. 900 bin civarında hasta ise kolorektal kanser tanısıyla hayatını kaybediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından taraması yapılan her 3 kanser türünden birini ise kolorektal kanserler oluşturuyor.

Etiyopya'da karın ağrısı ve şişkinlik nedeniyle ülkedeki bir hastaneye başvuran ressam Hussein Merghani Hussein'in yapılan tetkikler sonucunda sol bağırsağında tümör olduğu saptandı. Sudan'da ünlü bir ressam olan Hussein, Türkiye'deki tanıdıkları vasıtasıyla Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniği'ne gelerek muayene oldu.

Genel cerrahi ekibinin gerçekleştirdiği titiz çalışmayla hastanın Etiyopya'daki ön tetkikleri incelendi. Uzman genel cerrahi ekibi, tomografi ve biyopsi raporlarıyla hastanın kalın bağırsağının sol kısmında yer alan tümoral kitlenin bağırsağını tıkadığını tespit etti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden genel cerrahi uzmanları Prof. Dr. Ahmet Balık, Doç. Dr. Ersin Borazan, Doç. Dr. Mesut Gül ve Op. Dr. Mehmet Ali Melik tarafından hastanın ileri tetkik ve ameliyat öncesi değerlendirmeleri yapıldı, ardından hasta ameliyata alındı.

Onkolojik cerrahiyle kolon tümörü olan hastanın kalın bağırsak segmenti ve çevresel lenf bezleri üç saatlik başarılı bir ameliyatla tamamen çıkarıldı. Kalan sağlam kısımdaki bağırsaklar birbirine dikildi.

"Hasta, ameliyatın 5'inci gününde ise taburcu edildi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen genel cerrahi uzmanı Doç. Dr. Ersin Borazan, 58 yaşındaki erkek hastanın ameliyat sonrası bağırsaklarının sağlıklı bir şekilde çalıştığını ve ameliyatın üçüncü gününde hastanın ağızdan normal beslenmeye başladığını belirtti. Borazan, Sudanlı hastanın ameliyatın 5'inci gününde ise taburcu edildiğini bildirdi.

Kolon kanserlerinin çoğunun bağırsağın iç duvarından kaynaklanan poliplerden geliştiği bilgisini paylaşan Borazan, şunları kaydetti:

"Bu poliplerin bazı tipleri genellikle 10 yıl içerisinde kansere dönüşmektedir. Poliplerin erken tespit edilmesi ve kolonoskopi ile çıkarılması kolorektal kanser riskini düşürebilmektedir. Aşırı kırmızı et ve işlenmiş et tüketimi, sigara ve alkol tüketimi, karbonhidrattan zengin beslenme, obezite, yetersiz fiziksel aktivite bu hastalıkta en önemli ve değiştirilebilir risk faktörleridir. Bu hastalığın tanısında, 50 ila 70 yaş aralığındaki kişilerin her 10 yılda bir kolonoskopi ve 2 yılda bir gaita da gizli kan taraması yaptırması önerilmektedir."