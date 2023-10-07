Sudan Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Cibril İbrahim, savaş şartlarına rağmen Sudan'ın ekonomisine güvendiğini ve çok cazip fırsatlar bulunduğunu belirterek, yatırım çağrısı yaptı.

Sudan Maliye Bakanı, Sudan'ın ekonomisine güvendiğini ve yatırım çağrısı yaptı

PORT Sudan Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Cibril İbrahim, savaş şartlarına rağmen Sudan'ın ekonomisine güvendiğini ve çok cazip fırsatlar bulunduğunu belirterek, yatırım çağrısı yaptı.

İbrahim, resmi haber ajansı SUNA'ya yaptığı açıklamada, "Sudan ekonomisinin savaş sonrası geleceğine tamamen güveniyorum. Çünkü Sudan, tarım, maden ve hayvancılık gibi dünyanın birçok ülkesinde bulunmayan büyük bir potansiyele sahip." ifadesini kullandı.

Başkent Hartum'da yoğunlaşan yatırımların buradan farklı bölgelere yayılması gerektiğini vurgulayan İbrahim, "Sudan'da elde edilen kazançlar, dünyanın birçok ülkesinde yok. Ülkeyi kalkındırmak ve ekonominin gelişmesi için dışarıdaki ulusal sermayeyi harekete geçirmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcıların herhangi bir sorunla karşılaşmayacaklarını vadeden Sudanlı Bakan, yerli ve yabancı sermayeyi ülkesine yatırıma davet etti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 15 Nisan'da ordu ve HDK arasında çatışmalar başlamıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, en az 5 bin kişinin yaşamını yitirdiği ve halen süren çatışmalar nedeniyle 5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 6 Eylül'de, devlete karşı isyan ettiği, vatandaşlara karşı ağır ihlallerde bulunduğu ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote ettiği gerekçesiyle paramiliter HDK'yi feshetme kararı almıştı.

Burhan, uluslararası topluma, orduyla nisan ortasından beri çatışan HDK'yi "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.