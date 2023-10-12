Sudan'da Dolar Rekor Seviyeye Ulaştı

Sudan'da doların değeri en düşük seviyeye gerileyerek cüneyhin karşısında rekor kırdı. Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve enflasyon nedeniyle hükümetin maaş ödemeleri düzensizleşti. Uluslararası Para Fonu (IMF) ise Sudan ekonomisinin daralacağını ve komşu ülkeleri olumsuz etkileyeceğini öngörüyor.

PORT Sudan cüneyhi, ABD doları karşısında en düşük seviyesini gördü.

Sudan'da karaborsada dolar bugün 900 cüneyhe kadar yükseldi. Banka döviz kurlarında da istikrarın olmadığı ülkede, dolar, 590 ile 720 cüneyh arasında işlem görüyor.

Para birimi cüneyhin dolar karşısında son iki yılda 10 kattan fazla değer kaybettiği Sudan'da hükümet, yaklaşık 7 aydır memur maaşlarını düzenli ödeyemiyor.

Güney Sudan'ın 2011'de referandumla bağımsızlığını ilan etmesinin ardından petrol gelirlerinin yaklaşık yüzde 80'ini kaybeden Sudan'da, hayat pahalılığı nedeniyle artan gösteriler sonrası ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle rejim ve hükümet değişikliğine gidilmişti.

25 Ekim 2021'deki askeri darbenin ardından ilan edilen olağanüstü hal ile başbakanın istifa ettiği ve siyasi krizin baş gösterdiği Sudan'da, son olarak 15 Nisan 2023'te ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında iç savaş patlak vermişti.

"Zayıf Sudan ekonomisi, komşu ülkeleri ve Kuzey Afrika'yı etkileyecek"

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarının yapıldığı Fas'ın Marakeş kentinde IMF'nin sunduğu Orta Doğu ve Orta Asya bölgesindeki ekonomik beklentilere ilişkin raporda, Sudan'da derinleşen krizin olumsuz sonuçlar doğuracağı ifade edildi.

IMF, Sudan ekonomisinin 2023'te yüzde 18 daralacağı ön görüsünde bulundu.

Fon, orta vadede zayıf Sudan ekonomisinin komşu ülkeleri ve Kuzey Afrika'yı daha geniş anlamda olumsuz etkileyeceğini değerlendiriyor.

Sudan Merkezi İstatistik Kurumu, şubat ayındaki enflasyon oranını yüzde 63,3 olarak açıklamıştı. Bu durum, Haziran 2021'de yıllık enflasyon oranının yüzde 400'ü aşmasının ardından gözlemciler tarafından iyi bir gösterge olarak değerlendirilmişti.

Maliye Bakanı Cibril İbrahim, şubat ayında, hükümetin bu konuda bir arayış içinde olduğunu ve enflasyonu yıl sonuna kadar yüzde 25'e düşürmeyi hedeflediğini ifade etmişti. Ancak savaşın patlak vermesiyle hükümetin enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesinin zor olduğu belirtiliyor.

Uluslararası Para Fonu, Sudan'da 2021'de yüzde 359,1 olan ortalama yıllık enflasyon oranının, 2022'de yüzde 154,9'a, 2023'te yüzde 76,9'a gerileyeceğini ön görüyordu. Savaşın başlamasıyla bu beklentiler önemli ölçüde değişti.

Sudan hükümeti, mart ayından bu yana enflasyon oranlarını paylaşmıyor.