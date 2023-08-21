Sudan, 2,7 Milyon Büyükbaş Hayvan İhraç Etti

Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı, ülkenin bu yılın başından itibaren 2,7 milyon adet büyükbaş hayvan ihraç ettiğini duyurdu. Savaş koşullarına rağmen ihracatın devam ettiği belirtildi.

HARTUM, 21 Ağustos (Xinhua) -- Sudan Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı, ülkenin bu yılın başından itibaren 2,7 milyon adet büyükbaş hayvan ihraç ettiğini duyurdu.

Bakanlık Müsteşarı Hasan Mugrari Pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, "Savaş koşullarına rağmen Suudi Arabistan ve diğer ülkelere besi hayvanı ihracatı devam etti" dedi.

Mugrari, savaş nedeniyle Hartum eyaletinden yapılan ihracatın askıya alınmasını telafi etmek amacıyla, bakanlığın et ihraç etmek üzere diğer eyaletlerde mezbahalar kurduğunu söyledi.

Ülkenin Hayvansal Üretim Araştırma Merkezi'nin istatistiklerine göre Sudan'da yaklaşık 107 milyon büyükbaş hayvan bulunuyor. Hayvancılık, ülkenin ihracat gelirlerinin yüzde 25'inden ve gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 20'sinden fazlasını oluşturuyor.

Sudan'da Silahlı Kuvvetler ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan'dan bu yana Hartum ve diğer bölgelerde kanlı çatışmalar yaşanıyor. Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre çatışmalarda en az 3.000 kişi hayatını kaybederken, 6.000'den fazla kişi de yaralandı.