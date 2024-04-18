Üye Girişi
Haberler

Şubat Ayında İnek Sütü Üretimi Azaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayında toplanan inek sütü miktarı bir önceki aya göre yüzde 2 azalarak 897 bin 379 ton oldu. Ayrıca, Şubat ayında içme sütü üretimi yüzde 13,2 azalarak 133 bin 505 ton olarak gerçekleşti. Ayrıntılı verilere göre, inek peyniri, ayran, yoğurt ve tereyağı üretimi ise artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayında toplanan inek sütü miktarı, bir önceki aya göre yüzde 2 azalarak 897 bin 379 ton oldu. Ayrıca, Şubat ayında içme sütü üretimi yüzde 13,2 azalarak 133 bin 505 ton olarak gerçekleşti.

TÜİK, şubat ayı süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı. Şubat ayında toplanan inek sütü miktarı 897 bin 379 ton oldu.

AYRAN ÜRETİMİ YÜZDE 28,3 ARTTI

Ayrıca Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 10,6, ayran üretimi yüzde 28,3, yoğurt üretimi yüzde 16,6, içme sütü üretimi yüzde 0,5, tereyağı üretimi ise yüzde 20,1 arttı.

Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 11,5, ayran üretimi yüzde 20,1, yoğurt üretimi yüzde 12,7, içme sütü üretimi yüzde 3,3, tereyağı üretimi yüzde 20 arttı.

İÇME SÜTÜ ÜRETİMİ AZALDI

Bir önceki ay 915 bin 522 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı şubat ayında yüzde 2 oranında azalarak 897 bin 379 ton oldu. Bir önceki ay 153 bin 796 ton olan içme sütü üretimi şubat ayında yüzde 13,2 oranında azalarak 133 bin 505 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2024! BİLSEM sınav sonuçları nereden öğrenilir? Sınav sonuçları öğrenme ekranı! Karne günü ne zaman 2024? Okullar ne zaman tatil olacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Survivor'da dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 17 Nisan Survivor elenen isim! 2024 LGS sınavı ne zaman, tarihi belli oldu mu? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Elif Duygu Adıgüzel kimdir? Elif Duygu Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Define faciası! İznik define olayı ne? Define ararken kaç kişi hayatını kaybetti? Lille - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lille - Aston Villa maçı CANLI İZLE! Nesrin Cavadzade'nin yeni sevgilisi kim? Kaan Yardımcı kimdir? Kaan Yardımcı kaç yaşında, nereli? Bayhan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan biyografisi! VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 18 Nisan İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi? Yeşim Akıncı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yeşim Akıncı kaç yaşında, nereli? Yeşim Akıncı biyografisi! Metin Akpınar'ın kızı kim? Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında? Duygu Nebioğlu'nun ablası ve annesi kim? Uraz Kaygılaroğlu olayı nedir? Kaygılaroğlu neden linç edildi? Açıklama yaptı mı? RÖNESANS GAYRİMENKUL HALKA ARZ: Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Hastane randevusu alıp gitmeyenlerin cezası ne olacak? Fahrettin Koca açıklama yaptı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title