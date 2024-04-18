Şubat Ayında İnek Sütü Üretimi Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayında toplanan inek sütü miktarı, bir önceki aya göre yüzde 2 azalarak 897 bin 379 ton oldu. Ayrıca, Şubat ayında içme sütü üretimi yüzde 13,2 azalarak 133 bin 505 ton olarak gerçekleşti.

TÜİK, şubat ayı süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı. Şubat ayında toplanan inek sütü miktarı 897 bin 379 ton oldu.

AYRAN ÜRETİMİ YÜZDE 28,3 ARTTI

Ayrıca Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 10,6, ayran üretimi yüzde 28,3, yoğurt üretimi yüzde 16,6, içme sütü üretimi yüzde 0,5, tereyağı üretimi ise yüzde 20,1 arttı.

Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 11,5, ayran üretimi yüzde 20,1, yoğurt üretimi yüzde 12,7, içme sütü üretimi yüzde 3,3, tereyağı üretimi yüzde 20 arttı.

İÇME SÜTÜ ÜRETİMİ AZALDI

Bir önceki ay 915 bin 522 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı şubat ayında yüzde 2 oranında azalarak 897 bin 379 ton oldu. Bir önceki ay 153 bin 796 ton olan içme sütü üretimi şubat ayında yüzde 13,2 oranında azalarak 133 bin 505 ton olarak gerçekleşti.