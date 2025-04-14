Şubat Ayında Cari İşlemler Hesabı 4,4 Milyar Dolar Açık Verdi

Şubat ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 405 milyon ABD doları açık kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Şubat ayı Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni açıkladı. Şubat ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 405 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.158 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5.730 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, Şubat ayında cari açık yaklaşık 12,8 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 58,8 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 62,0 milyar ABD doları ve 246 milyon ABD doları fazla verirken, birincil gelir dengesi 16,4 milyar ABD doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 2.453 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1.167 milyon ABD doları ve 2.006 milyon ABD doları oldu.

Finans Hesabı 2025 yılı Şubat ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,8 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 15,2 milyar ABD doları, krediler 37,7 milyar ABD doları ve ticari krediler 0,4 milyar ABD doları katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 13,4 milyar ABD doları negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 16,5 milyar ABD doları oldu.

Şubat ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 11 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 561 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 550 milyon ABD doları arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 190 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 134 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları Şubat ayında 2.566 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 25 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 675 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin Genel Hükümet, bankalar ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 1.471 milyon ABD doları, 296 milyon ABD doları ve 282 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve Genel hükümet sırasıyla 900 milyon ABD doları ve 120 milyon ABD doları net geri ödeme, diğer sektörler 969 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası cinsinden 1.583 milyon ABD doları net azalış ve yabancı para cinsinden 775 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 808 milyon ABD doları net azalış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 2.899 milyon ABD doları net azalış oldu. - İSTANBUL