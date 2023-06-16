Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatı Mayıs Ayında Yüzde 3 Arttı

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, mayıs ayında yüzde 3'lük artışla 310,3 milyon dolarlık ihracata imza attı. Bu ayda en fazla horoz ve tavuk eti ihraç edilirken, hedef pazarlardaki büyüme oranları dikkat çekti. Avrupa, Ortadoğu, Afrika gibi pazarlarda önemli büyümeler elde eden sektör Japonya ve Çin'i de radarına aldı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, mayıs ayında yüzde 3'lük artışla 310,3 milyon dolarlık ihracata imza attı. Bu ayda en fazla horoz ve tavuk eti ihraç edilirken, hedef pazarlardaki büyüme oranları dikkat çekti. Avrupa, Ortadoğu, Afrika gibi pazarlarda önemli büyümeler elde eden sektör Japonya ve Çin'i de radarına aldı.

Türkiye'nin mayıs ayı ihracatı nisan ayındaki çift haneli düşüşü telafi ederek yüzde 14,4'lük artışla 21,7 milyar dolara yükseldi. Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3'lük artış sağlayan su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 310,3 milyon dolarlık ihracata imza atarak, Türkiye toplam ihracatına yüzde 1,4'lük katkı sağladı.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) ise mayıs ayında, bir önceki aya kıyasla yüzde 14.5'lik artışla yaklaşık 90 milyon dolar gerçekleşti. Birliğin ihracat birim fiyatı da Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak 1,98 dolar oldu.

Mayıs ayında Türkiye genelinde en fazla ihracat yapılan ürün 29,2 milyon dolara ulaşan horoz ve tavuk eti olduğu. İhracatı en fazla artan ürün ise yüzde 563,2 büyüme ile orkinos grubunda gerçekleşti.

Türkiye genelinde Mayıs ayında en büyük ihracat su ürünleri ve hayvansal mamullerde 52,2 milyon dolarla geleneksel pazar olan Irak'a yapıldı. Bu ülkeyi; 36,2 milyon dolarla Rusya, 18,8 milyon dolarla İtalya, 15,2 milyon dolarla Hollanda ve 15,1 milyon dolarla Almanya takip etti. Yüzde 146,9 ile Rusya, yüzde 121,6 ile İran ilk 20 pazarımız arasında en çok büyüme sağlanan ülkeler oldu.

İSHİB'in mayıs ayı ihracatında da ilk sırada 26,5 milyon dolar ile Irak bulunuyor bu ülkeyi sırasıyla; 3,8 milyon dolarla İran, 3,5 milyon dolarla Rusya, 3,2 milyon dolarla Katar ve 2,6 milyon dolarla BAE izledi. En dikkat çekici artışlar ise yüzde 184,5 ile İspanya ve yüzde 169,5 ile Kongo'da görüldü.

İSHİB Başkanı Müjdat Sezer, "Avrupa, Ortadoğu, Afrika gibi pazarlarda önemli büyümeler elde ettik. Amacımız ürünlerimizi dünyanın her noktasına ihraç edebilmek. Bu noktada Japonya ve Çin'i de radarımıza aldık. Çalışmalarımızın karşılığını almayı ümit ediyoruz. Bu ayda sağladığımız başarıyı önümüzdeki aylarda da devam ettirip, yılsonunda ülke ihracatımıza önemli katkı sağlamak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL