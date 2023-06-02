Su ürünleri üretimi 2022'de yüzde 6,2 arttı

TÜRKİYE'nin su ürünleri üretimi 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 849 bin 808 tona yükseldi.

TÜRKİYE'nin su ürünleri üretimi 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 849 bin 808 tona yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin su ürünleri istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2022 yılında su ürünleri üretimi bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 849 bin 808 ton olarak gerçekleşti. Üretimin yüzde 30'unu avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 5,6'sını avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 3,9'unu avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri ve yüzde 60,6'sını yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Yetiştiricilik ise yüzde 9,1 arttı. Yetiştiricilik yoluyla yapılan üretimin 368 bin 742 tonu denizlerde, 146 bin 63 tonu iç sularda gerçekleşti. Yetiştirilen en önemli balık türü iç sularda 145 bin 649 ton ile alabalık, denizlerde ise 156 bin 602 ton ile levrek ve 152 bin 469 ton ile çipura oldu.