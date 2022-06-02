Su ürünleri üretimi yüzde 1,8 arttı - Haberler

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) su ürünleri üretiminin 2021'de yüzde 1,8 artarak 799 bin 851 ton olduğu, avcılık yoluyla toplam üretimin 328 bin 165 ton, yetiştiricilik üretiminin ise 471 bin 686 ton olduğu açıklandı.

TÜİK'in su ürünleri üretimine ilişkin yaptığı açıklamaya göre, su ürünleri üretimi 2021 yılında önceki yıla göre yüzde 1,8 artarak 799 bin 851 ton olarak gerçekleşti. Üretimin yüzde 32,8'ini avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 4,1'ini avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 4,1'ini avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri ve yüzde 59'unu yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Yetiştiricilik yoluyla yapşti. Yetiştirilen en önemli balık türü iç sularda 135 bin 732 ton ile alabalık, denizlerde ise 1ılan üretimin 2021 yılında 335 bin 644 tonu denizlerde, 136 bin 42 tonu iç sularda gerçekle55 bin 151 ton ile levrek ve 133 bin 476 ton ile çipura oldu.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi