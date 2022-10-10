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Su Ürünleri Tescil Komitesi, 4 balık türünü tescilledi

Ekonomi Haberleri

Su Ürünleri Tescil Komitesi, 4 balık türünü tescilledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi, gıda ve rekreasyon amaçlı kullanım kapsamında mezgit, mercan, dişlisazancık ve kırkgöz dişlisazancığı balık türlerini tescil etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi, gıda ve rekreasyon amaçlı kullanım kapsamında mezgit, mercan, dişlisazancık ve kırkgöz dişlisazancığı balık türlerini tescil etti.

Komitenin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) konuya ilişkin başvurusu Su Ürünleri Tescil Komitesinin yıllık olağan toplantısında karara bağlandı.

Komite, tanımları, morfolojik, biyolojik, genetik ve diğer özellikleri belirlenen mezgit, mercan, dişlisazancık ve kırkgöz dişlisazancığı balık türlerinin tesciline karar verdi.

Gıda ve rekreasyon amaçlı kullanım kapsamında tescillenen türlerin özellikleri de kararda yer aldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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