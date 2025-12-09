Haberler

Su ürünleri avcılığı sözleşmeli üretim kapsamına alındı

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri avcılığının sözleşmeli üretim kapsamına alındığını ve bakanlığın düzenlemeleri ile sektördeki paydaşların güvence altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri avcılığının, sözleşmeli üretim kapsamına alındığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e ilişkin açıklama yapıldı.

Sözleşmeli üretimin kapsamının genişletildiği ve sektörün her bir paydaşının güvence altına alınmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Su ürünleri avcılığı, sözleşmeli üretim kapsamına alınmıştır. Tarım sigortaları kapsamında sigortalanamayan ve üretim varlığı olan balıkçı gemileri gibi durumlar için diğer sigortaların kabul edilebilmesi sağlanmıştır. Tiftik sözleşmesine ilişkin sözleşme süresi belirlenmiştir. Sözleşmeli üretimde, tescil sahibi tohum üreticisinin haklarının korunması sağlanmıştır. İmzalanan sözleşmelerin ve sözleşmelerdeki değişikliklerin bildirim süresi, 30 iş gününe çıkarılmıştır."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
