Tarımsal Yapılar ve Sulama-Biyosistem Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, Türkiye'nin su fakirliği sınırında bir ülke olduğunu belirterek, 'Trakya, Marmara ve Ege Bölgeleri ise su fakiri' dedi.

Su profesörü uyardı: "Trakya, Marmara ve Ege Bölgeleri su fakiri"

"Türkiye su zenginidir' diye yıllardır kandırıldık"

SAMSUN - Tarımsal Yapılar ve Sulama-Biyosistem Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, Türkiye'nin su fakirliği sınırında bir ülke olduğunu belirterek, "Trakya, Marmara ve Ege Bölgeleri ise su fakiri" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama-Biyosistem Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, YÖK'ün başlattığı çalışma çerçevesinde 'Su Verimliliği Konferansı'na devam ediyor. Prof. Dr. Yusuf Demir son olarak Güzel Sanat Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek 'Suyun Yansıması' adlı konferans verdi. Türkiye ve dünya üzerindeki tatlı su kaynaklarından bahseden Demir, öğrencilere suyun doğru kullanımı ve muhafazası hakkında da önemli bilgiler verdi.

"Türkiye su zenginidir diye yıllardır kandırıldık"

Türkiye'nin su fakirliği sınırında olduğunu, baz bölgelerinde kişi başına düşen su varlığı açısından 'su fakiri' olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yusuf Demir, "Dünyadaki tatlı suların 10 binde 3'ünü kullanabiliyoruz. Tatlı suların yüzde 80'i buzulların altında bulunuyor. Suyun dünyadaki dağılımı da çok dengesiz. Türkiye'de ise yanlış bir algı var. 'Su zengini bir ülke' olarak biliyoruz. 'Türkiye su zenginidir' diye yıllardır kandırıldık. Nüfusumuz 85 milyonun üzerinde. Toplam su varlığımız 112 milyar metreküp. Yani kişi başına yaklaşık bin 300 metreküp suyumuz düşüyor. Bir ülkenin su zengini olması için kişi başına 8 bin metreküpten fazla su düşmesi gerekiyor. Su fakirliği sınırı da bin metreküp. Yani Türkiye su fakirliği sınırında bir ülkedir. Türkiye'nin belirli bölgelerinde baktığınızda da su fakirliğine girmiş bulunuyoruz. Örneğin; Trakya, Marmara, Ege'de var olan su kişi başına bin metreküpün altında. Ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Bilinenin aksine ülkemiz su zengini değil, fakirlik sınırında bir ülkedir" diye konuştu.

"Her gün 6 bin çocuk suyun oluşturduğu problemlerden ölüyor"

Suyun sadece Türkiye için değil dünya için çok önemli olduğunu vurgulayan Demir, "UNESCO rakamlarına göre dünyada 8 milyar insan var. Bu insanların 2,5 milyarı yeterli sudan yoksun. Sağlıklı ve yeterli suya ulaşamıyor. 1 milyardan fazla insan da içme suyu konusunda sıkıntı yaşıyor. Dünyada her yıl 5 milyon insan su kısıdı, suyun oluşturduğu hastalıktan ya da susuzluktan ölüyor. Yani her günde 6 bin çocuk suyun oluşturduğu problemlerden ölüyor. Onun için biz ve dünya suyun önemine sahip çıkmalıyız" şeklinde konuştu.

Konferansa akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.