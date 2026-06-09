Yaklaşan STSO seçiminde ilk adaylık açıklaması geldi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) eski Başkanı Mustafa Eken, 2026 yılı içerisinde yapılacak olan başkanlık seçisinde yeniden aday olduğunu duyurdu. Eken, "Yarım kalan çalışmalarımız var. Hayata geçirilmesi gereken projelerimiz var. Sivas'ın önünü açacak yeni hedeflerimiz ve yeni hayallerimiz var" dedi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda 2018 ila 2022 yılları arasında başkanlık görevi yürüten Mustafa Eken, basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan işadamı Eken, bu yıl yapılacak olan seçimlerde aday olacağını açıkladı. Oda başkanlığı döneminde birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Eken, "Birlikte üreten, birlikte büyüyen ve birlikte kazanan bir Sivas hedefiyle; şehri sahiplenen herkesi kucaklayan, ortak aklı esas alan, üyelerinin sesi olan bir yönetim anlayışını yeniden hayata geçirmek için ben ve yol arkadaşlarım bu göreve talibiz" dedi.

"Gövdemizi taşın altına koyduk"

4,5 yıllık başkanlık döneminde ekibiyle birlikte yenilikçi projeler geliştirdiklerini ifade eden Mustafa Eken, "Görev aldığımız dönemde birçok projeyi, yatırımı ve ilki birlikte kamuoyuna duyurduk. Bizler görev yaptığımız dönemde Sivas'ın potansiyeline yürekten inandık. Sorumluluktan kaçmadık, mücadeleden geri durmadık ve şehrimizin hak ettiği yatırımları alabilmesi için her platformda güçlü bir şekilde sesini duyurmaya gayret ettik. Ancak bugün görüyoruz ki Sivas'ın sahip olduğu ekonomik, ticari ve sosyal potansiyel hala tam anlamıyla harekete geçirilmeyi beklemektedir. Bizim anlayışımız dün olduğu gibi bugün de üyelerimizi sadece seçimden seçime ziyaret eden bir anlayış değildir. İlçe-merkez ayrımı yapmadan üyelerimizi ziyaret eden, sorunlarını yerinde dinleyen, taleplerini ilgili mercilere taşıyan, şehrin beklentileri doğrultusunda kamuoyu oluşturan ve Sivas'ın meselelerini Ankara'ya taşıyarak çözüm arayan bir anlayışın temsilcisiyiz. Bizler sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman üyelerimizin yanında olmaya gayret ettik. Sivas'ın kalkınması, üretimin artması, yatırımın çoğalması ve istihdamın güçlenmesi için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk" dedi.

"Ben ve yol arkadaşlarım bu göreve talibiz"

Yol arkadaşları ile birlikte yeniden yola çıktıklarını ifade eden Mustafa Eken, "Bizim sevdamız makam değil, Sivas'tır. Bugün sizlerin huzurunda, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğumu açıklıyorum. Yarım kalan çalışmalarımız var. Hayata geçirilmesi gereken projelerimiz var. Sivas'ın önünü açacak yeni hedeflerimiz ve yeni hayallerimiz var. Birlikte üreten, birlikte büyüyen ve birlikte kazanan bir Sivas hedefiyle; şehri sahiplenen herkesi kucaklayan, ortak aklı esas alan, üyelerinin sesi olan bir yönetim anlayışını yeniden hayata geçirmek için ben ve yol arkadaşlarım bu göreve talibiz. İnanıyoruz ki birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiğinde Sivas çok daha büyük başarılara imza atacaktır. Sivas'ın kaybedecek zamanı yoktur. Bu şehir, hak ettiği değeri görmek zorundadır" ifadelerine yer verdi.

Eken, açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı